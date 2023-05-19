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Ворскла
19.05.2023 15:00 – FT 1 : 0
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
19 мая 2023, 16:54 | Обновлено 19 мая 2023, 17:53
558
0

Проснулись во втором тайме. Ворскла победила Кривбасс

Полтавский клуб поднялся на шестое место в турнирной таблице

19 мая 2023, 16:54 | Обновлено 19 мая 2023, 17:53
558
0
Проснулись во втором тайме. Ворскла победила Кривбасс

За весь первый тайм команды нанесли только один удар в створ ворот. В принципе это почти все, что можно сказать о действиях футболистов в первой половине встречи. На поле было много борьбы, видно было, что футболисты обеих команд серьезно настроились на матч, желания не уступить сопернику им было не занимать. А вот при организации атак игроки много ошибались. Нельзя сказать, что соперники очень настырно прессинговали друг друга: обе команды начинали активно встречать оппонентов преимущественно в центре поля. Футболисты много и активно двигались, но это не помогало строить атаки, так как они часто теряли мяч из-за неточных передач.

Голевых моментов в первом тайме не было. Опасные моменты можно сосчитать на пальцах одной руки. На 7-й минуте Лунев сильно пробил с линии штрафной площадки – мяч пролетел рядом со штангой. На 21-й минуте тот же Лунев нанес удар приблизительно с 23-х метров – мяч пролетел немного выше «девятки». На 36-й минуте Степанюк принял мяч в штрафной, сбросил на Сефери, который отдал под удар Павлюку. Удар примерно с 20 метров оказался неточным. На 43-й минуте Стецьков выполнил штрафной удар с дальней дистанции, после которого мяч пролетел немного выше ворот. И только на 45-й минуте был зафиксирован первый удар в створ ворот. Все тот же Лунев на этот раз пробил со штрафного, но удар получился несильным, и Исенко спокойно поймал мяч.

На второй тайм «Ворскла» вышла с другим настроем. Видимо, Виктор Скрипник в перерыве нашел нужные слова для своих подопечных. За 15 минут полтавчане создали три опасных момента. На 49-й минуте Соса ошибся в центре поля, Кане перехватил мяч и отпасовал на Сефери, который находился в штрафной площадке. Албанец пробил выше ворот. На 52-й минуте Пердута доборолся до конца на лицевой линии, отдал пас в центр штрафной площадки под удар Степанюку, но нападающий не смог нормально пробить. На 58-й минуте после длинной передачи со своей половины поля Пердута принял мяч в штрафной площадке, отпасовал на Павлюка, тот нанес удар, но мяч заблокировал Рябов. Кане сыграли на добивании, однако его удар пришелся выше ворот.

Активность и старание игроков «Ворсклы» воплотились в гол на 62-й минуте. Бацула сделал длинную навесную передачу. Степанюк в окружении двух защитников пробил головой метров с десяти – мяч влетел точно в левый угол ворот. Клищук изо всех сил пытался в прыжке достать мяч, но не дотянулся до него. Результативный удар Степанюка стал 500-м домашним голом «Ворсклы» в элитном дивизионе чемпионата Украины.

«Кривбасс» свои моменты начал создавать только после 70-й минуты. Однако реально голевых эпизодов было только два. На 74-й вышедший на замену Семотюк нанес дальний удар - Исенко вытащил мяч из-под перекладины. На 81-й минуте Исенко еще раз выручил свою команды после удара Дибанго с линии штрафной площадки. А на 84-й минуте голкипер «Ворсклы» в последний момент успел исправить свою же ошибку. Дибанго навесил с левого фланга, Исенко пошел «читать» пас, сделав несколько шагов вперед, а мяч полетел в ближний угол. Вратарь успел туда переместиться и поймать мяч.

В конце матча как ни старались игроки «Кривбасса», но довести дело до голевого момента у них не получилось. И даже навал не удалось организовать. «Ворскла» надежно оборонялась и сохранила победный счет. К слову, «Ворскла» выиграла у «Кривбасса» впервые за четыре матча. Эта победа позволила полтавчанам обойти криворожцев и выйти на шестое место в турнирной таблице. Помимо выигрыша этот матч стал для полтавчан позитивным с точки зрения возвращения в строй Юрченко и Чеснакова, которые из-за травм больше месяца были вне игры.

Украинская Премьер-лига. 27-й тур.

«Ворскла» – «Кривбасс» – 1:0

Степанюк (62).

Сефери (21), Павлюк (42) – Дибанго, (28), Задерака (35), Соса (50).

«Ворскла»: Исенко, Кравец, Пердута, Л.Рамирес, Скляр, Степанюк, Сефери (Чеснаков, 90+1), Павлюк, Бацула, Челядин (Юрченко, 71), Кане (Крупский, 82).

«Кривбасс»: Клищук, Рябов (Опанасенко, 81), Понедельник, Стецьков, Дибанго, Капич, Хомченковский, Задерака, Соса (Семотюк, 60), Лунев (Кораблин, 78), Дебелко.

Арбитр: Александр Шандор (Львов).

Стадион: Стадион «Ворскла» им. А. Бутовского (Полтава).

ВОРСКЛА – КРИВБАСС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ МАТЧА

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
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Источник Sport.ua
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