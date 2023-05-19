Юрий ВЕРНИДУБ: «Может, я слепой? Мы не должны были сегодня проигрывать»

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал выездной матч с полтавской «Ворсклой» (0:1) в 27-м туре Украинской Премьер-лиги.

– Поздравляю «Ворсклу» с победой. Степанюк забил шикарный гол. Какие здесь могут быть вопросы? Заметно, что нам не хватает в линии атаки последней передачи от исполнителей. Поэтому так и сложилось. К сожалению, я не понимаю некоторые моменты в игре: когда человек судит – а потом начинает что-то выдумывать, «вымышлять»... Не знаю, какие слова здесь можно подобрать.

Любое касание к игрокам «Ворсклы» – сразу крик, падение, свисток. Крик, падение, свисток – и так по кругу. Со стороны нашей команды я этого не увидел. Может, я слепой? Мы не должны были сегодня проигрывать. Но это футбол. Это спорт. Это – жизнь.

Я благодарен всем, кто пришел посмотреть этот матч. Понимаю, что больше поддерживали «Ворсклу», ведь она играла дома. Поздравляю полтавчан и наилучшие пожелания клубу «Ворскла». Продолжайте двигаться дальше. Мира и Победы!

– Юрий Николаевич, за три тура до конца чемпионата, когда турнирные задачи уже де-факто решены и игроки уже мысленно «на чемоданах», как вам удается заинтересовывать и стимулировать футболистов, чтобы они выходили на поле и отдавались полностью?

– Мои ребята заведены и рвутся в бой. Да, у нас есть определенные кадровые трудности, поэтому есть место ротации. Ничего ты с этим не сделаешь. Посмотрите на второй круг: только первые туры мы сыграли более-менее в том составе, который готовили зимой на сборах. А потом – травмы, травмы, травмы. Приходилось решать и это.

Но я доволен тем, что ребята очень быстро понимают задачи нашего тренерского штаба и выполняют ту работу, которую мы требуем. Думаю, что все будет хорошо - но глубиной состава мы действительно похвастаться не можем. Вот если бы была «глубже» конкуренция... Но пока этого нет. Когда это появится - думаю, и результаты будут совсем другими. Как и место, которое мы будем занимать.