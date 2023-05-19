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Чемпионат Украины
Ворскла
19.05.2023 15:00 – FT 1 : 0
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
19 мая 2023, 19:01 | Обновлено 19 мая 2023, 19:15
71
0

Ворскла – Кривбасс – 1:0. Все решил Степанюк. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поелинка УПЛ

19 мая 2023, 19:01 | Обновлено 19 мая 2023, 19:15
71
0
Ворскла – Кривбасс – 1:0. Все решил Степанюк. Видео гола и обзор матча
УПЛ

В пятницу, 19 мая, в 27-м туре Украинской Премьер-лиги отношения выяснили «Ворскла» и «Кривбасс».

Со счетом 1:0 победу отпраздновала полтавская команда, в составе которой голом на 62-й минуте отменился Руслан Степанюк.

События матча

62’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
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Источник Sport.ua
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