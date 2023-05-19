В пятницу, 19 мая, в 27-м туре Украинской Премьер-лиги отношения выяснили «Ворскла» и «Кривбасс».

Со счетом 1:0 победу отпраздновала полтавская команда, в составе которой голом на 62-й минуте отменился Руслан Степанюк.