Украина. Премьер лига19 мая 2023, 19:01 | Обновлено 19 мая 2023, 19:15
71
0
Ворскла – Кривбасс – 1:0. Все решил Степанюк. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поелинка УПЛ
19 мая 2023, 19:01 | Обновлено 19 мая 2023, 19:15
71
0
В пятницу, 19 мая, в 27-м туре Украинской Премьер-лиги отношения выяснили «Ворскла» и «Кривбасс».
Со счетом 1:0 победу отпраздновала полтавская команда, в составе которой голом на 62-й минуте отменился Руслан Степанюк.
События матча
62’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 мая 2023, 20:12 1
В тренерский штаб войдут Висенте Гомес, Унаи Мельгоса и Альберто Босх
Бокс | 19 мая 2023, 12:38 7
Тайсон снова за свое
Хоккей | 19.05.2023, 00:05
Футбол | 19.05.2023, 15:35
Бокс | 19.05.2023, 05:01
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.05.2023, 22:41 1
18.05.2023, 17:15 5
17.05.2023, 23:45 69
17.05.2023, 23:23 19
17.05.2023, 20:20 2
17.05.2023, 17:59 121
18.05.2023, 18:42
17.05.2023, 22:51 11