В пятницу, 19 мая, состоится матч 27-го тура чемпионата Украины по футболу между полтавской «Ворсклой» и криворожским «Кривбассом». Начало поединка на стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского назначено на 15:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Ворскла» и «Кривбасс» вместе с коваливским «Колосом» ведут борьбу за 6-8 места. Пока что в этой тройке лидирует «Кривбасс» у которого 35 очков, «Ворскла» и «Колос» набрали по 33 зачетных балла. Потенциально команды могут побороться и за место в еврокубках, но отставание от «Александрии», которая идет пятой, достаточно большое, а матчей до конца чемпионата осталось мало.

Нас ожидает противостояние двух сильных украинских тренеров: Юрий Вернидуб против Виктора Скрипника. К слову, Вернидуб и Скрипник в 1992 году выступали за одну команду – запорожский «Металлург».

Ворскла

«Ворскла» после трех неудачных матчей (два поражения и одна победа) в прошлом туре наконец выиграла, без сверхусилий разобравшись с ФК «Львов».

Второй круг команда проводит неровно, чередуя серии из позитивных и негативных результатов. На старте второй половине сезона полтавчане не могли выиграть в четырех матчах подряд, дважды сыграв вничью и дважды потерпев поражения, в том числе 0:3 от «Александрии» - конкурента за еврокубковое место. Затем были три побед подряд, после чего снова последовала неудачная серия, о которой говорилось чуть выше. Среди поражений были и хорошие по качеству матчи, например, с киевским «Динамо», в котором полтавчане выдали отличный первый тайм.

Кривбасс

Криворожский клуб свой первый после перерождения сезон в элитном дивизионе начал из рук вон плохо. В первых восьми турах команда потерпела пять поражений и три раза сыграла вничью. Тогда казалось, что «Кривбасс» ожидает судьба аутсайдера, однако затем клуб постепенно улучшал свои результаты, при чем подопечные Вернидуба обыгрывают не только середняков и аутсайдеров, но и команды из лидирующей группы. В первом круге «Кривбасс» победил «Днепр-1», а во втором нанес пока что единственное во весенней части сезона поражение луганской «Заре».

«Кривбасс» к матчу с «Ворсклой» подходит как минимум с одной кадровой потерей. Из-за перебора желтых карточек поединок пропустит центральный защитник красно-белых Даниил Бескоровайный.

Статистика матчей

Полтавский и криворожский клубы провели между собой 40 матчей: 11 побед на счету «Ворсклы», 17 – в активе «Кривбасса», 12 раз команды не определили победителя. В поединке первого круга текущего чемпионата «Кривбасс» выиграл со счетом 1:0. Проигрышная серия «Ворсклы» в матчах с «Кривбассом» в УПЛ продолжается 3 игры.

Ориентировочные составы

«Ворскла»: Исенко, Кравец, Пердута, Скляр, Степанюк, Сефери, Павлюк, Бацула, Нестеренко, Челядин, Кане.

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Семенов, Стецьков, Дибанго, Капич, Приходько, Задерака, Хомченовский, Лунев, Микитишин.

Прогноз на противостояние

Матч двух равных команд будет напряженным и, скорее всего, малорезультативным. Попробуем поставить на победу хозяев с разницей в один гол.

19 мая, пятниця