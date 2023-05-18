В пятницу, 19 мая, состоится поединок 27-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся полтавская «Ворскла» и криворожский «Кривбасс». Начало матча на полтавском стадионе «Ворскла» им. А. Бутовского назначено на 15:00.

«Ворскла» и «Кривбасс» вместе с коваливским «Колосом» ведут борьбу за 6-8 места. Пока что в этой тройке лидирует «Кривбасс» у которого 35 очков, «Ворскла» и «Колос» набрали по 33 зачетных балла.

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«Ворскла» после трех неудачных матчей (два поражения и одна ничья) одержала в прошлом туре победу над ФК «Львов». «Кривбасс» в последних трех турах по одному разу выиграл и проиграл, еще один поединок свел вничью.

Полтавский и криворожский клубы провели между собой 40 матчей: 11 побед на счету «Ворсклы», 17 – в активе «Кривбасса», 12 раз команды не выявили победителя. В поединке первого круга текущего чемпионата «Кривбасс» выиграл со счетом 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Кривбасс», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.