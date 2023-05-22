Львов вылетел из УПЛ, Реал проиграл Валенсии, победа Свитолиной

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 21 мая.

1. Прощай, УПЛ. Львов проиграл Руху в дерби. «Рух» повысил свои шансы сохранить место в элитном дивизионе, «Львов» прощается с УПЛ.

2. Расистский скандал. Реал проиграл Валенсии с удалением Винисиуса. Болельщики оскорбляли форварда галактикос на расистской почве.

3. Победа в статусе чемпиона. Манчестер Сити дома переиграл Челси. Манчестерская команда играла вторым составом, но все равно уверенно набрала три очка.

4. Дерби без огня. Металлист 1925 поставил Металлист на грань от вылета. Команда Перицы Огненовича провела очередной невнятный матч и рискует вылететь из УПЛ.

5. Камбосос бросил вызов Ломаченко после боя украинца с Хейни. Джордж приглашает Василия посетить Австралию.

6. Чемпион Италии обыграл финалиста ЛЧ. Наполи вырвал победу у Интера. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «аззурри».

7. Поражение со вкусом победы. Аль-Айн Реброва вышел в финал Кубка лиги ОАЭ. Команда украинского специалиста уступила «Аль-Насру» в ответном матче.

8. Свитолина с победы начала выступление на турнире в Страсбурге. Элина в первом раунде переиграла соперницу из США.

9. Виктория Оноприенко – чемпионка Европы по художественной гимнастике. Украинка победили в упражнениях с обручем.

10. Поражение со вкусом победы. Аль-Айн Реброва вышел в финал Кубка лиги ОАЭ. Команда украинского специалиста уступила «Аль-Насру» в ответном матче.