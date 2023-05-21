Чемпион Италии обыграл финалиста ЛЧ. Наполи вырвал победу у Интера

В воскресенье, 21 мая, состоялся матч 36-го тура Серии А между клубами «Наполи» и «Интер». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «аззурри».

На 41-й минуте гости остались в меньшинстве. С поля был удален Роберто Гальярдини. На 67-й минуте встречи счет в матче был открыт после гола Андре Замбо Ангисса. «Интер» был близок к спасению – на 82-й счет сравнял Ромелу Лукаку. Однако за оставшееся время поединка команда из Неаполя вырвала победу: вначале на 85-й забил Джованни Ди Лоренцо, а на 90+5-й жирную точку в матче поставил Джанлука Гаэтано.

«Наполи» проводит последние туры в чемпионате Италии в статусе чемпиона. «Интер» располагается на 3-й позиции. У миланского клуба 66 очков после 36 туров.

К слову, «Интер» сыграет в финале Лиги чемпионов. Там итальянская команда встретится с «Манчестер Сити».

Серия А. 36-й тур, 21 мая

Наполи – Интер – 3:1

Голы: Ангисса, 67, Ди Лоренцо, 85, Гаэтано, 90+5 – Лукаку, 82