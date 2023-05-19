С трудом смогли. Днепр-1 с проблемами переиграл Колос
Команда Александра Кучера забила победный гол в компенсированное время поединка
Отчет об игре ожидайте позже...
Украинская Премьер-лига. 27-й тур
«Днепр-1» – «Колос» – 2:1
Довбык, 57, Сарапий, 90+5 - Мякушко, 45+1
Матаррита, 83 - Мякушко, 13, Емец, 46, Милько, 76, Ильин, 78
«Днепр-1»: Рыбак – Назаренко (Матаррита, 46), Сарапий, Сваток, Адамюк (Танчик, 55), Пеглоу, Бланко (Бабенко, 46), Рубчинский (Когут, 69), Пихаленок, Хайнер (Е.Пасич, 74), Довбик.
«Колос»: Фесюн – Емец, Черноморец, Чоботенко, Золотов, Милько, Ореховский, Кравченко, Мякушко (Болбат, 63), Великан (Ильин, 63), Безбородько (Попов, 69).
Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область).
Стадион: «Авангард» (Ужгород).
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Тайсон снова за свое
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хотя игра - одни мучения
Колос это ведь очень убогая команда, таких надо выносить
Первый тайм был абсолютно равный, судя по моментам, да и по самой игре счет должен был быть 1-1 или 2-2. У Днепра просто катастрофическая реализация голевых моментов!
Второй тайм абсолютно за Днепром! Воротник Колоса пожарио и не раз! Молодой он пока, и видно что волновался. Плюс ворота Колоса и крестовина выручала, да и воротник пару раз оказался там где надо.
П.С. И еще считаю, что Колос забил гол с офсайда. Колено нападающего Колоса при передаче было вне игры! Не могу понять, как имея ВАР на матче этого не увидеть!!!
Без Довбика Днепра не будет.
И если летом он уйдет то в еврокубках мы увидим убогую команду.
Этих фейковых выгнать с чемпионата ,а Красникова пожизненно дисквалифицировать от футбола
А четвертых не жаль их законное место должно быть пятое
Ну теперь есть выдуманные свободные удары