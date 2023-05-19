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Украина. Премьер лига
19 мая 2023, 16:05 | Обновлено 19 мая 2023, 16:08
1484
25

С трудом смогли. Днепр-1 с проблемами переиграл Колос

Команда Александра Кучера забила победный гол в компенсированное время поединка

19 мая 2023, 16:05 | Обновлено 19 мая 2023, 16:08
1484
25
С трудом смогли. Днепр-1 с проблемами переиграл Колос
УПЛ

Отчет об игре ожидайте позже...

Украинская Премьер-лига. 27-й тур

«Днепр-1» – «Колос» – 2:1

Довбык, 57, Сарапий, 90+5 - Мякушко, 45+1

Матаррита, 83 - Мякушко, 13, Емец, 46, Милько, 76, Ильин, 78

«Днепр-1»: Рыбак – Назаренко (Матаррита, 46), Сарапий, Сваток, Адамюк (Танчик, 55), Пеглоу, Бланко (Бабенко, 46), Рубчинский (Когут, 69), Пихаленок, Хайнер (Е.Пасич, 74), Довбик.

«Колос»: Фесюн – Емец, Черноморец, Чоботенко, Золотов, Милько, Ореховский, Кравченко, Мякушко (Болбат, 63), Великан (Ильин, 63), Безбородько (Попов, 69).

Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая область).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

ДНЕПР-1 – КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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отчеты Днепр-1 Колос Ковалевка Днепр-1 - Колос чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник Sport.ua
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Комментарии 25
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Gargantua
ну везение тоже должно быть
хотя игра - одни мучения
Колос это ведь очень убогая команда, таких надо выносить
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+5
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DK1961
Запасной скорректировал свое бесконечное вранье. Вместо 20 секунд - 15. Воистину: донецкие НИКОГДА нив чем не признаются и им наплевать, что НА ЭКРАНЕ МОНИТОРА четко показывало 94.58, т.е. судья свистнул ЗА ДВЕ секунды до истечения 5 минут. Надеюсь, бесконечное вранье не поможет ВАМ в матче с Вересом
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+3
DK1961
Надеюсь, Ребров возьмет Пихаленка в основу сборной - он НАГОЛОВУ выше  судаковых и бондаренок. 
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+3
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Alex196
На шахтеровскос сайте и политика лживых регионалов которые врали с рассвета до заката .У них даже заглавия статей если шахтер у Львова выиграл то горняки проявили бойцовский характер хотя они ничего не проявили а просто вешали абыкуда .Но если Днепр вырвал то сразу другое заглавие типа насилу смогли .еле вымучили.К этому все привыкли потому и все болеют сегодня за верес 
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+2
AleksDnipro87
Це справді аномально. Спрацювали заміни. У першому таймі провалили гру, але в другому, з виходом Бабенка – мозку опорної осі, та з появою Матарити та Танчика, гра перетворилася. З перемогою, віримо у Верес!
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+2
Remark
Днепр-1 с заслуженной победой! Без доли иронии!
Первый тайм был абсолютно равный, судя по моментам, да и по самой игре счет должен был быть 1-1 или 2-2. У Днепра просто катастрофическая реализация голевых моментов!
Второй тайм абсолютно за Днепром! Воротник Колоса пожарио и не раз! Молодой он пока, и видно что волновался. Плюс ворота Колоса и крестовина выручала, да и воротник пару раз оказался там где надо.
П.С. И еще считаю, что Колос забил гол с офсайда. Колено нападающего Колоса при передаче было вне игры! Не могу понять, как имея ВАР на матче этого не увидеть!!!
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-1
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odiniznashih
И опять Днепр судьи тянут, опять голы  на 90+5, 90+7 минутах.
Без Довбика Днепра не будет.
И если летом он уйдет то в еврокубках мы увидим убогую команду.
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-1
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СК-Пенальти-1
Какой цирк есть вар пенальти фейковое трудно поставить ,кум Красникова выдумал свободный удар и почти всех игроков колоса на карточки  посадил , судейку  куму уже всего трусило  свиснул на 15 секунд раньше когда колос атаковал  
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-2
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Sergey Romanchik
Фейковые отскочили...Свободный удар это цирк и позор
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-3
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СК-Пенальти-1
Судейка кума Красникова выдумал свободный удар ,закончил матч раньше когда Колос атаку проводил 
Этих фейковых выгнать с чемпионата ,а Красникова пожизненно дисквалифицировать от футбола 
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-4
СК-Пенальти-1
ШД чемпионство всеровно не упустит,а вот Зорьку жаль могла быть на втором месте,ну фейковых пенальтистам помогают фейковые пенальти и договорняки 
А четвертых не жаль их законное  место должно быть пятое 
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-5
СК-Пенальти-1
Все заметили когда есть вар нет и пенальти за симуляцию в центре поля ,фейковые не падают сразу в штрафной 
Ну теперь есть выдуманные свободные удары 
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-6
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