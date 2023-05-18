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Чемпионат Украины
Днепр-1
19.05.2023 14:00 - : -
Колос К
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Украина. Премьер лига
18 мая 2023, 20:08 | Обновлено 18 мая 2023, 20:11
117
0

Днепр-1 – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Команда из Днепра не имеет права на любую осечку

18 мая 2023, 20:08 | Обновлено 18 мая 2023, 20:11
117
0
Днепр-1 – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В пятницу, 19 мая, в Ужгороде на стадионе «Авангард» в матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснят «Днепр-1» и «Колос» из Ковалевки. Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Днепр-1

«Днепр-1» в таблице Украинской Премьер-лиги занимает 2-е место. В активе у команды 61 очко после 26 поединков – 19 побед, 4 ничьих, 3 поражения.

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К матчу подопечные Александра Кучера подходят после победной встречи с «Минаем» в предыдущем туре сезона. Гол Довбика на 79-й минуте позволил «Днепру-1» добиться на выезде минимальной победы над командой из Закарпатья – 1:0. Этим выигрышем днепряне закрыли ничью в поединке с «Александрией» – 1:1.

В целом же, сейчас у «Днепра-1» имеется серия из шести встреч без поражений. В последний раз он терпел неудачу 15 апреля в игре с «Зарей» – 1:2. За этим проигрышем последовала череда матчей из 4-х побед, одной ничьей и вновь победы.

На игру с «Колосом» у «Днепра-1» нет ни одного дисквалифицированного игрока.

Колос

Ковалевский «Колос» в турнирной таблице чемпионата Украины располагается на 8-й позиции. У него 33 очка после 26 игр. В 9-ти матчах ковалевцы победили, 6 раз сыграли вничью, потерпели 11 поражений.

В последнем на сегодня матче «Колос» дома проиграл со счетом 0:2 «Александрии». Эта неудача, по большому счету, поставила крест на стремлении команды до последнего тягаться за итоговую пятую позицию, которая позволит заявиться в Лигу конференций. Она достанется именно «Александрии».

Вероятно, расклад в борьбе за позицию в топ-5 был бы для «Колоса» иным, если бы он на стыке апреля и мая не выдал три кряду провальных поединка – проиграл поочередно «Заре» (0:1), «Шахтеру» (1:3) и «Черноморцу» (0:3). Затем подопечные Ярослава Вишняка реабилитировались выездной победой 1:0 над «Вересом»ю Ну, а далее было фиаско во встрече с александрийцами.

Таким образом, в настоящий момент «Колос» отстает от «Александрии», которая замыкает ведущую пятерку УПЛ, на 9 очков. За четыре оставшихся тура сезона такой разрыв уже не устранить.

На матч против «Днепра-1» в стане ковалевцев дисквалифицированных игроков нет.

История взаимоотношений

Команды провели между собой в истории чемпионатов Украины 9 матчей.

На счету у «Днепра-1» 4 победы, «Колос» выиграл в трех встречах, две игры завершились вничью. Мячи 15:13 в пользу ковалевцев.

В матче первого круга нынешнего сезона со счетом 3:1 победил «Днепр-1»,в составе которого хет-трик оформил Артем Довбик.

Фемида

Матч будет судить Юрий Иванов из Донецкой области.

На линиях ему будут помогать Максим Чертоляс из Херсона и Андрей Скрипка из Кропивницкого. Четвертый арбитр – Дмитрий Бондаренко (Одесса). Наблюдатель арбитража – Виталий Годулян из Одессы.

На матче будет задействован ВАР. За него будет отвечать Андрей Коваленко из Полтавы.

Ориентировочные составы

Днепр-1: Рыбак – Адамюк, Сваток, Сарапий, Е.Пасич, Пихаленок, Бабенко, Бланко, Гуцуляк, Пеглоу, Довбик.

Колос: Волынец – Кравченко, Новак, Черноморец, Золотов, Богданов, Милько, Ильин, Болбат, Ориховский, Лысенко.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке его хозяева смогут сыграть лучше, чем гости. А вот порадовать результативностью команды не смогут. Как следствие, нашей ставкой будет – победа первой команды с ТМ 2,5 в матче.

19 мая, пятница

«Днепр-1» – «Колос»
Ужгород. «Авангард». 14:00
Арбитр – Юрий Иванов (Донецкая область)
ТВ-трансляция – УНІАН, YouTube-канал Football Hub
ДНЕПР-1 – КОЛОС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:0
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Источник Sport.ua
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