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19.05.2023 14:00 - : -
Колос К
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Украина. Премьер лига
18 мая 2023, 04:43 | Обновлено 18 мая 2023, 04:45
42
0

Днепр-1 – Колос. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 27-го тура Украинской Премьер-лиги

18 мая 2023, 04:43 | Обновлено 18 мая 2023, 04:45
42
0
Днепр-1 – Колос. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В пятницу, 19 мая, в Ужгороде на стадионе «Авангард» в матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснят «Днепр-1» и «Колос» из Ковалевки.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

«Днепр-1» в таблице УПЛ занимает 2-е место. У него 61 очко после 26 поединков.

У «Колоса» имеется 33 пункта и восьмая позиция в таблице.

В матче первого круга нынешней кампании «Днепр-1» переиграл «Колос» в Ковалевке со счетом 3:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Колос», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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