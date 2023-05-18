Днепр-1 – Колос. Текстовая трансляция матча
Следите за текстовой трансляцией поединка 27-го тура Украинской Премьер-лиги
В пятницу, 19 мая, в Ужгороде на стадионе «Авангард» в матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснят «Днепр-1» и «Колос» из Ковалевки.
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Стартовый свисток в поединке прозвучит в 14:00 по киевскому времени.
«Днепр-1» в таблице УПЛ занимает 2-е место. У него 61 очко после 26 поединков.
У «Колоса» имеется 33 пункта и восьмая позиция в таблице.
В матче первого круга нынешней кампании «Днепр-1» переиграл «Колос» в Ковалевке со счетом 3:1.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Колос», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.
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