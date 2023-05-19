Александр КУЧЕР: «В первом тайме какой-то дурдом был»

Главный тренер команды «Днепр-1» Александр Кучер дал оценку матчу с ковалевским «Колосом» (2:1) в 27-м туре УПЛ.

– Мы провели сегодня два разных тайма. До перерыва у нас не было где-то концентрации и собранности, из-за чего дали много шансов отличиться команде соперника - они забили гол, а могли забить еще больше. В первом тайме наши ребята не были похожими на себя. Мы не можем так выходить на игру и сразу вначале матча допускать столько ошибок, а должны быть собранными, сконцентрированными и агрессивными. А то, что было в первом тайме, это какой-то дурдом был. Но в перерыве мы переговорили и во втором тайме команда вышла с другим настроением - бежала вперед и не дала что-то сделать сопернику у своих ворот. Самое главное было, когда уже мы забьем второй мяч. Ребята в этом плане молодцы - они терпели до конца и были награждены этим голом. Очень важная для нас победа. Теперь будем двигаться дальше и готовиться к следующим матчам.

– В каком состоянии Гуцуляк?

– У него сейчас повреждение и будем ждать его скорейшего восстановления, ведь это важный для нас игрок.

– Успеет ли он еще сыграть в этом сезоне?

– Сейчас у нас день паузы, после чего посмотрим на его динамику восстановления. Если будет лучше, то конечно, будем его ждать уже в следующем матче, а если он будет чувствовать какой-то дискомфорт, то мы, конечно, не станем рисковать его здоровьем.

– Следите ли вы за результатами «Шахтера», или отталкиваетесь только от своей игры?

– Конечно, мы смотрим на свою игру, что нам надо улучшать, где у нас есть проблемы. «Шахтер» играет в свою игру и нам нет смысла за этим следить.