Украина. Премьер лига19 мая 2023, 17:39 | Обновлено 19 мая 2023, 18:20
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Днепр-1 – Колос – 2:1. Довбик забил, Сарапий – добил. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка УПЛ
19 мая 2023, 17:39 | Обновлено 19 мая 2023, 18:20
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В пятницу, 19 мая, в Ужгороде в матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснили «Днепр-1» и «Колос» из Ковалевки.
Под занавес первого тайма ковалевскую команду вперед вывел Мякушко. Днепряне паритет восстановили усилиями Довбика на 57-й минуте. Точку же в противостоянии поставил Сарапий, гол которого принес «Днепру-1» победу лишь в компенсированное время игры. 2:1.
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуард Сарапий (Днепр-1).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Мякушко (Колос К).
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