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Чемпионат Украины
Днепр-1
19.05.2023 14:00 – FT 2 : 1
Колос К
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Украина. Премьер лига
19 мая 2023, 17:39 | Обновлено 19 мая 2023, 18:20
378
0

Днепр-1 – Колос – 2:1. Довбик забил, Сарапий – добил. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка УПЛ

19 мая 2023, 17:39 | Обновлено 19 мая 2023, 18:20
378
0
Днепр-1 – Колос – 2:1. Довбик забил, Сарапий – добил. Видео голов и обзор
УПЛ

В пятницу, 19 мая, в Ужгороде в матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснили «Днепр-1» и «Колос» из Ковалевки.

Под занавес первого тайма ковалевскую команду вперед вывел Мякушко. Днепряне паритет восстановили усилиями Довбика на 57-й минуте. Точку же в противостоянии поставил Сарапий, гол которого принес «Днепру-1» победу лишь в компенсированное время игры. 2:1.

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Эдуард Сарапий (Днепр-1).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Довбик (Днепр-1).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Мякушко (Колос К).
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видео голов и обзор Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Днепр-1 Колос Ковалевка Днепр-1 - Колос Эдуард Сарапий Артем Довбик Сергей Мякушко
Источник Sport.ua
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