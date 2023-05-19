В пятницу, 19 мая, в Ужгороде в матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснили «Днепр-1» и «Колос» из Ковалевки.

Под занавес первого тайма ковалевскую команду вперед вывел Мякушко. Днепряне паритет восстановили усилиями Довбика на 57-й минуте. Точку же в противостоянии поставил Сарапий, гол которого принес «Днепру-1» победу лишь в компенсированное время игры. 2:1.