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Чемпионат Украины
Верес
14.05.2023 14:00 - : -
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
13 мая 2023, 15:15 |
64
0

Верес – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Обеим командам нужны очки в борьбе за сохранение места в Премьер-Лиге

13 мая 2023, 15:15 |
64
0
Верес – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

Такие поединки принято называть лобовыми. Ведь здесь встречаются команды, которые являются прямыми конкурентами в борьбе за то, чтобы остаться в элитном дивизионе на следующий сезон. Причем и «Металлист 1925», и, тем более, «Верес» еще не гарантировали себе место, которое обезопасило бы их от прямого вылета в первую лигу, не говоря уже о стыковых матчах.

Верес

В весенней части турнира подопечные Юрия Вирта играют в целом неудачно. На их счету только одна победа над явным аутсайдером «Львовом» 3:2, четыре ничьи и пять поражений. Причем четыре раза из пяти футболисты из Ровно проигрывали своим оппонентам с минимальным преимуществом.

Вот и в последних двух матчах «Верес» потерпел поражение с одинаковым результатом 0:1. Сперва в гостевом поединке с «Зарей», а затем на родном стадионе «Авангард» от «Колоса». Вообще следует особенно сделать акцент на домашних играх ровенского клуба. Ведь в отличие, скажем, от того же «Металлиста 1925» и еще целого ряда команд, «Верес» имеет возможность постоянно принимать соперников действительно на своем поле. Но, судя по набранным очкам, никакой выгоды это ему не приносит.

Так, в 12 матчах нынешнего сезона дома одержана одна-единственная все та же победа над «Львовом». Еще есть 3 ничьи и целых 8 (!) поражений. То есть набрано только 6 очков из 36 возможных. Конечно же, с такими показателями думать о высоком месте не приходится. Тем более, что впереди еще после поединка с «Металлистом 1925», «Вересу» предстоит встретиться с «Шахтером» и «Динамо» в гостях, а также с «Александрией» и «Ингульцом» дома.

Получается, что реально можно рассчитывать ровенской команде на очки только в предстоящей и заключительной встрече чемпионата. Либо прыгнуть выше головы с теми клубами, которые ведут борьбу за медали и зону еврокубков. Что и говорить, задача очень сложная.

Металлист 1925

Харьковчане во втором круге выступают примерно также, как и «Верес». У них тоже одна победа и также над «Львовом» 2:0. Вот только ничьих пять, а поражений четыре. Зато все проигрыши с крупным счетом. 0:7 от «Шахтера» и три раза по 0:3 – от «Днепра-1», «Колоса» и «Зари».

Кстати, по пропущенным голам у «Металлиста 1925» и «Вереса» абсолютно одинаковое число 38. А вот забили подопечные Эдмара по сравнению с предстоящими соперниками на 10 голов меньше – 20 против 30. Причем весной в десяти матчах харьковская команда заставляла оппонентов вынимать мяч из сетки ворот аж … четыре раза. Вот такая бывает результативность у клуба украинской Премьер-Лиги, который продолжает бороться за место в середине турнирной таблицы.

Ради справедливости следует сказать, что у харьковчан сейчас очень большие проблемы с травмированными игроками. Так, в матче предыдущего тура с «Зарей» из-за этого не смогли принять участие вратарь Олег Мозуль, защитники Максим Жичиков и Дмитрий Капинус, полузащитники Бека Вачиберадзе, Владислав Дмитренко и Констанин Бычек. Более того, из-за повреждения не смог доиграть поединок еще один голкипер Денис Сидоренко. И хотя некоторые из этих футболистов, по всей видимости, выйдут на поле в Ровно, понятно, что им потребуется какое-то время на адаптацию.

Статистика матчей

В первом круге соперники играли в Киеве на НСК «Олимпийский», где хозяевами считались харьковчане. А победил «Верес» со счетом 4:1. Тогда у него отличились Дмитрий Клец (с пенальти), Александр Лебеденко, Валерий Кучеров и Михаил Сергийчук. Гол престижа тогда забил Ростислав Русин. А вообще на уровне Премьер-Лиги команды встречались два раза. Сезоном ранее ровенские футболисты тоже одержали победу, но немного скромнее 2:0.

Ориентировочные составы:

«Верес»: Когут, Балан, Курко, Вовченко, Пасич, Клец, Кучеров, Близниченко, Лебеденко, В.Шарай, Шестаков.

«Металлист 1925»: Потимков, Безуглый, Мартынюк, Курило, Рудавский, Габелок, Русин, Кравченко, А.Ткачук, Ременюк, Чирук

Прогноз на противостояние:

В таких играх редко получается красивый футбол. Скорее всего, будет тяжелая борьба с небольшим количеством голевых моментов. Поэтому поставим на нулевую ничью.

14 мая, воскресенье

«Верес» – «Металлист 1925»
Ровно. Стадион «Авангард». 14:00
ТБ-трансляция на ОТТ-платформе «Setanta Sports»
Арбитр: Александр Соловьян (Киев)
ВЕРЕС – МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 0:0
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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