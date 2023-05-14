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  4. Прервали и взлетели. Верес дома обыграл Металлист 1925
Чемпионат Украины
Верес
14.05.2023 14:00 – FT 1 : 0
Металлист 1925
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Украина. Премьер лига
14 мая 2023, 15:55 | Обновлено 14 мая 2023, 16:05
312
0

Прервали и взлетели. Верес дома обыграл Металлист 1925

Ровенская команда одержала важную победу

14 мая 2023, 15:55 | Обновлено 14 мая 2023, 16:05
312
0
Прервали и взлетели. Верес дома обыграл Металлист 1925
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже…

Украинская Премьер-лига. 26-й тур

«Верес» – «Металлист» – 1:0

Г.Пасич, 49

Шестаков, 88 – Жичиков, 88

Курило, 59

«Верес»: Когут – Гагун, Вовченко, Курко, Балан, Кучеров, Клец, Близниченко (Вл.Шарай, 81), Лебеденко (Дахновский, 81), Г.Пасич (Вадовский, 90+1), Гайдучик (Шестаков, 74).

«Металлист 1925»: Мозиль – Жичиков, Е.Ткачук, Безуглый, Рудавский (Курило, 54), Габелок, Кравченко (Вачиберадзе, 54), А.Ткачук (Ногейра, 83), Абдуллаев (Коваленко, 62), Ременюк, Островский (Чирук, 54).

Арбитр: Александр Соловьян (Киев)

Стадион: «Авангард» (Ровно).

ВЕРЕС – МЕТАЛЛИСТ 1925. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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отчеты Верес Ровно Металлист 1925 Верес - Металлист 1925 Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sport.ua
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