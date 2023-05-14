Прервали и взлетели. Верес дома обыграл Металлист 1925
Ровенская команда одержала важную победу
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Украинская Премьер-лига. 26-й тур
«Верес» – «Металлист» – 1:0
Г.Пасич, 49
Шестаков, 88 – Жичиков, 88
Курило, 59
«Верес»: Когут – Гагун, Вовченко, Курко, Балан, Кучеров, Клец, Близниченко (Вл.Шарай, 81), Лебеденко (Дахновский, 81), Г.Пасич (Вадовский, 90+1), Гайдучик (Шестаков, 74).
«Металлист 1925»: Мозиль – Жичиков, Е.Ткачук, Безуглый, Рудавский (Курило, 54), Габелок, Кравченко (Вачиберадзе, 54), А.Ткачук (Ногейра, 83), Абдуллаев (Коваленко, 62), Ременюк, Островский (Чирук, 54).
Арбитр: Александр Соловьян (Киев)
Стадион: «Авангард» (Ровно).
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