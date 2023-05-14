Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Верес – Металлист 1925 – 1:0. Победа в большинстве. Видеообзор матча
Чемпионат Украины
Верес
14.05.2023 14:00 – FT 1 : 0
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 мая 2023, 18:00 |
295
0

Верес – Металлист 1925 – 1:0. Победа в большинстве. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 26-го тура УПЛ

14 мая 2023, 18:00 |
295
0
Верес – Металлист 1925 – 1:0. Победа в большинстве. Видеообзор матча
НК Верес

В воскресенье, 14 мая, состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались «Верес» и «Металлист 1925».

Украинская Премьер-лига. 26-й тур

«Верес» – «Металлист» – 1:0

Г.Пасич, 49

Курило, 59

«Верес»: Когут – Гагун, Вовченко, Курко, Балан, Кучеров, Клец, Близниченко (Вл.Шарай, 81), Лебеденко (Дахновский, 81), Г.Пасич (Вадовский, 90+1), Гайдучик (Шестаков, 74).

«Металлист 1925»: Мозиль – Жичиков, Е.Ткачук, Безуглый, Рудавский (Курило, 54), Габелок, Кравченко (Вачиберадзе, 54), А.Ткачук (Ногейра, 83), Абдуллаев (Коваленко, 62), Ременюк, Островский (Чирук, 54).

События матча

59’
Игорь Курило (Металлист 1925) получает красную карточку.
49’
ГОЛ ! Мяч забил Геннадий Пасич (Верес).
По теме:
Полесье с разгромом врывается в УПЛ. Команда повысилась в классе
Колос – Александрия. Текстовая трансляция матча
Юрий ВИРТ: «У Металлиста 1925 не было никаких шансов»
чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Верес - Металлист 1925 видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Прервали и взлетели. Верес дома обыграл Металлист 1925
Футбол | 14 мая 2023, 15:55 1
Прервали и взлетели. Верес дома обыграл Металлист 1925
Прервали и взлетели. Верес дома обыграл Металлист 1925

Ровенская команда одержала важную победу

91% точных передач. Какая оценка Забарного за матч Кристал Пэлас – Борнмут?
Футбол | 13 мая 2023, 19:53 9
91% точных передач. Какая оценка Забарного за матч Кристал Пэлас – Борнмут?
91% точных передач. Какая оценка Забарного за матч Кристал Пэлас – Борнмут?

Поединок завершился со счетом 2:0 в пользу «орлов»

Экс-хавбек Шахтера отсудил у Коринтианса 11 миллионов
Футбол | 13.05.2023, 19:09
Экс-хавбек Шахтера отсудил у Коринтианса 11 миллионов
Экс-хавбек Шахтера отсудил у Коринтианса 11 миллионов
ЧМ по хоккею. Камбэк и победа Казахстана, успех Дании
Хоккей | 13.05.2023, 18:57
ЧМ по хоккею. Камбэк и победа Казахстана, успех Дании
ЧМ по хоккею. Камбэк и победа Казахстана, успех Дании
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Чудо, что Шахтер сражается за чемпионский титул»
Футбол | 14.05.2023, 15:27
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Чудо, что Шахтер сражается за чемпионский титул»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Чудо, что Шахтер сражается за чемпионский титул»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ГУТЦАЙТ: «Направили фото, где дзюдоисты рф стоят в военной форме с шойгу»
ГУТЦАЙТ: «Направили фото, где дзюдоисты рф стоят в военной форме с шойгу»
12.05.2023, 22:43 2
Другие виды
Валерий ЗАЛУЖНЫЙ: «Такие потери, как у россии, остановили бы любую страну»
Валерий ЗАЛУЖНЫЙ: «Такие потери, как у россии, остановили бы любую страну»
12.05.2023, 23:29 9
Война
Развернули капитана. Черноморец победил Динамо
Развернули капитана. Черноморец победил Динамо
13.05.2023, 15:54 142
Футбол
Один из лучших в составе Жироны. Названа оценка Цыганкова за матч Ла Лигы
Один из лучших в составе Жироны. Названа оценка Цыганкова за матч Ла Лигы
13.05.2023, 18:21 4
Футбол
Поворознюк не сдержал слово. Ингулец на Арене Львов уступил Шахтеру
Поворознюк не сдержал слово. Ингулец на Арене Львов уступил Шахтеру
13.05.2023, 18:54 50
Футбол
«Пошли нах*р». Дочь легенды Динамо перестала сниматься в российском сериале
«Пошли нах*р». Дочь легенды Динамо перестала сниматься в российском сериале
13.05.2023, 13:13 21
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
13.05.2023, 00:05 3
Хоккей
Беринчик отказался от титула EBU. Не захотел драться с 46-летним соперником
Беринчик отказался от титула EBU. Не захотел драться с 46-летним соперником
12.05.2023, 23:12 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности