Верес – Металлист 1925 – 1:0. Победа в большинстве. Видеообзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 26-го тура УПЛ
В воскресенье, 14 мая, состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встречались «Верес» и «Металлист 1925».
Украинская Премьер-лига. 26-й тур
«Верес» – «Металлист» – 1:0
Г.Пасич, 49
Курило, 59
«Верес»: Когут – Гагун, Вовченко, Курко, Балан, Кучеров, Клец, Близниченко (Вл.Шарай, 81), Лебеденко (Дахновский, 81), Г.Пасич (Вадовский, 90+1), Гайдучик (Шестаков, 74).
«Металлист 1925»: Мозиль – Жичиков, Е.Ткачук, Безуглый, Рудавский (Курило, 54), Габелок, Кравченко (Вачиберадзе, 54), А.Ткачук (Ногейра, 83), Абдуллаев (Коваленко, 62), Ременюк, Островский (Чирук, 54).
События матча
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