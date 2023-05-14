Юрий ВИРТ: «У Металлиста 1925 не было никаких шансов»

Главный тренер ривненского «Вереса» Юрий Вирт поделился впечатлениями от игры команды в победном поединке против «Металлиста 1925» (1:0).

- Понимали, что сегодня будет очень боевая игра. Настоящая битва. Говорили об этом футболистам. Команда это тоже понимала. Мои ассистенты после предматчевой разминки сказали, что все футболисты максимально сконцентрированы и сосредоточены на игре.

В перерыве договорились еще больше добавить темпа, быстрее работать с мячом и стараться забить. Сумели отличиться красивым голом, разыграли быструю комбинацию. Наконец поднял свой КПД Геннадий Пасич.

Конечно, и удаление повлияло на ход поединка. Далее мы полностью контролировали ход игры. Могли забить еще. У соперника не было никаких шансов. Если бы лучше работали с мячом и принимали правильные решения – должны были бы доводить свои атаки до логического завершения и забивать больше. Над этим надо работать.

Поздравляю всех действительно искренних болельщиков команды с этой победой. Настроение сейчас хорошее. Президент поздравил с победой.

Уже на пятый день играем против «Шахтера». Поэтому радоваться некогда. Завтра ребята отдохнут и начнем готовиться к следующей игре.

Есть видение, как будем играть против «Шахтера», будем анализировать еще состояние здоровья футболистов. Потому что Дмитрий Клец играет на уколах. Ему трудно. Валерий Кучеров - набирает форму. Как и Денис Балан. Станислав Шарай должен был играть, но не смог. Даже на уколах. Николай Квасный также до сих пор травмирован. Пока решения по составу и тактике на этот поединок нет.