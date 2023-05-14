В воскресенье, 14 мая, в Ровно в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснят местный «Верес» и «Металлист 1925» из Харькова.

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Стартовый свисток арбитра Александра Соловьяна из Киева прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Ровенский «Верес» в таблице УПЛ занимает 13-е место с 24 очками после 25 поединков.

Харьковский «Металлист 1925» располагается на 10-й позиции, имея 27 пунктов после 25 матчей.

Верес – Металлист 1925. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Металлист 1925», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.