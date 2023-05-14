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Чемпионат Украины
Верес
14.05.2023 14:00 - : -
Металлист 1925
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 мая 2023, 08:53 |
47
0

Верес – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляция поединка 26-го тура Украинской Премьер-лиги

14 мая 2023, 08:53 |
47
0
Верес – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 14 мая, в Ровно в матче 26-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснят местный «Верес» и «Металлист 1925» из Харькова.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток арбитра Александра Соловьяна из Киева прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Ровенский «Верес» в таблице УПЛ занимает 13-е место с 24 очками после 25 поединков.

Харьковский «Металлист 1925» располагается на 10-й позиции, имея 27 пунктов после 25 матчей.

Верес – Металлист 1925. Анонс и прогноз на матч чемпионата Украины

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Верес» – «Металлист 1925», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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