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07 апреля 2023, 03:00 | Обновлено 07 апреля 2023, 03:34
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Лэмпард возглавил Челси, Украина победила Венгрию, новый украинец в Англии

Главные новости за 6 апреля на Sport.ua

07 апреля 2023, 03:00 | Обновлено 07 апреля 2023, 03:34
260
0
Лэмпард возглавил Челси, Украина победила Венгрию, новый украинец в Англии
ФК Челси. Фрэнк Лэмпард

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 6 апреля.

1. По стопам отца. Как в Аргентине восходит звезда Редондо-младшего. В родном клубе Диего Марадоны, вероятно, растет новый гений, отца которого называли «Принцем».

2. ОФИЦИАЛЬНО. Лэмпард назначен наставником Челси до конца сезона 2022/23. Английский специалист снова возглавил «пенсионеров».

3. ОФИЦИАЛЬНО. 17-летний украинский нападающий перешел в английский клуб. Тимур Тутеров покинул «Колос» и продолжит карьеру в «Сандерленде».

4. Будет украинское дерби. Ракув с Кочергиным вышел в финал Кубка Польши. Вторым финалистом стала «Легия», за которую выступает Игорь Харатин.

5. С рук не сойдет. В Англии начато дело против Ливерпуля. Будет изучаться игра мерсисайдцев с «Ман Сити».

6. Оформили 4 шайбы. Сборная Украины разобралась с Венгрией. Команда Шахрайчука добыла уверенную победу.

7. Безус был удален в матче Кубка Кипра после выхода на замену. «Омония» сыграла вничью 1:1 с «Пафосом».

8. Тулуза обыграла Анси и вышла в финал Кубка Франции. 29 апреля на «Стад де Франс» в финале сыграют «Нант» и «Тулуза».

9. Юлиан Бойко пробился в 3-й раунд квалификации ЧМ-2023 по снукеру. Украинский снукерист в Шеффилде уверенно победил Стюарта Кэррингтона.

10. Минус три очка. Мотор снова проиграл во Второй Бундеслиге. Матч против команды «Битигхайм» завершился со счетом 26:29.

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Источник Sport.ua
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