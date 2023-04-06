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Польша
06 апреля 2023, 11:36 | Обновлено 06 апреля 2023, 11:40
435
0

Будет украинское дерби. Ракув с Кочергиным вышел в финал Кубка Польши

Вторым финалистом стала «Легия», за которую выступает Игорь Харатин

06 апреля 2023, 11:36 | Обновлено 06 апреля 2023, 11:40
435
0
Будет украинское дерби. Ракув с Кочергиным вышел в финал Кубка Польши
ФК Ракув. Владислав Кочергин

«Ракув» вместе с украинским полузащитником Владиславом Кочергиным вышел в финал Кубка Польши по футболу.

В 1/2 финала «Ракув» одержал минимальную победу над «Гурником» из города Ленчна (1:0). Кочергин вышел на замену в перерыве и отыграл весь второй тайм.

Вторым финалистом Кубка Польши стала «Легия», за которую выступает украинский опорник Игорь Харатин.

В этом сезоне Кочергин провел 37 матчей во всех турнирах. 26-летний украинец записал за свой счет 9 голов и 3 ассиста.

Финал Кубка Польши между «Ракувом» и «Легией» состоится 2 мая. «Ракув» является действующим обладателем трофея.

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Игорь Харатин Легия Варшава Ракув Владислав Кочергин Кубок Польши по футболу Гурник Ленчна
Источник Sport.ua
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