Будет украинское дерби. Ракув с Кочергиным вышел в финал Кубка Польши
Вторым финалистом стала «Легия», за которую выступает Игорь Харатин
«Ракув» вместе с украинским полузащитником Владиславом Кочергиным вышел в финал Кубка Польши по футболу.
В 1/2 финала «Ракув» одержал минимальную победу над «Гурником» из города Ленчна (1:0). Кочергин вышел на замену в перерыве и отыграл весь второй тайм.
Вторым финалистом Кубка Польши стала «Легия», за которую выступает украинский опорник Игорь Харатин.
В этом сезоне Кочергин провел 37 матчей во всех турнирах. 26-летний украинец записал за свой счет 9 голов и 3 ассиста.
Финал Кубка Польши между «Ракувом» и «Легией» состоится 2 мая. «Ракув» является действующим обладателем трофея.
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