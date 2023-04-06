Будет украинское дерби. Ракув с Кочергиным вышел в финал Кубка Польши

«Ракув» вместе с украинским полузащитником Владиславом Кочергиным вышел в финал Кубка Польши по футболу.

В 1/2 финала «Ракув» одержал минимальную победу над «Гурником» из города Ленчна (1:0). Кочергин вышел на замену в перерыве и отыграл весь второй тайм.

Вторым финалистом Кубка Польши стала «Легия», за которую выступает украинский опорник Игорь Харатин.

В этом сезоне Кочергин провел 37 матчей во всех турнирах. 26-летний украинец записал за свой счет 9 голов и 3 ассиста.

Финал Кубка Польши между «Ракувом» и «Легией» состоится 2 мая. «Ракув» является действующим обладателем трофея.