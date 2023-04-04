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04 апреля 2023, 01:20 | Обновлено 04 апреля 2023, 01:44
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Нечем гордиться: как сыграли украинцы в топ-чемпионатах

Блогер Sport.ua Cергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих чемпионатах

04 апреля 2023, 01:20 | Обновлено 04 апреля 2023, 01:44
198
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Нечем гордиться: как сыграли украинцы в топ-чемпионатах
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В выходные прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Неудачник Мудрик

«Челси» дома уступил «Астон Вилле» - 0:2. Команда Унаи Эмери забила в начале каждого из таймов. Таким образом, команда Грэма Поттера проиграла впервые за 5 матчей. Поражение стоило тренеру работы.

Михаил Мудрик вышел в старте «Челси». Упустил две хорошие возможности забить и особенно ничем не поразил.

В начале матча украинец воспользовался неудачным пасом вратаря бирмингемцев Эмилиано Мартинеса, но не смог переиграть голкипера сборной Аргентины с близкого расстояния. Затем снова вышел на ворота Мартинеса после паса вразрез от Матео Ковачича, но ударил откровенно слабо.

В начале второго тайма Михаил не успел накрыть Джона Макгинна, мощно пробившего из-за пределов штрафной после розыгрыша углового. После чего Мудрика заменили.

После поражения «Челси» опустился на одну ступеньку и теперь занимает одиннадцатую позицию в АПЛ.

Зинченко стал одним из виновников пропущенного мяча

Getty Images/Global Images Ukraine

«Арсенал» не имел никаких проблем с «Лидсом» - 4:1. Команда Микеля Артеты решила судьбу поединка в начале второго тайма, когда забила дважды и довела счет до разгромного. До конца матча команды обменялись забитыми голами.

Александр Зинченко вышел в стартовом составе «Арсенала» и провел на поле 85 минут. Украинец традиционно активно помогал команде в позиционных атаках. Участвовал в голевой атаке в случае со вторым забитым мячом. Но и стал одним из виновников пропущенного гола. Рикошет от украинца позволил «Лидсу» забить свой единственный мяч в матче.

«Арсенал» уверенно лидирует в АПЛ. «Канониры» опережают «Ман Сити» на 8 очков, но имеют на одну игру больше, чем команда Пепа Гвардиолы.

Забарный впервые попал в заявку команды

«Борнмут» одержал победу над «Фулхэмом» – 2:1.

Бывший защитник «Динамо» Илья Забарный после переезда в Англию впервые попал в заявку своей команды, но не поле так и не вышел.
Победа позволила «Борнмуту» улучшить шансы в борьбе за выживание. Теперь команда Забарного покинула зону вылета и занимает 16-е место.

Неэффективный Цыганков

Getty Images/Global Images Ukraine

«Жирона» прервала свою трехматчевую серию без побед. В каталонском дерби команда Мичела оказалась сильнее «Эспаньола» – 2:1.
Решающим стал судейский фактор. При ничейном счете «Эспаньол» остался в меньшинстве, а на последних минутах встречи получил еще и пенальти. В составе «Жироны» также было удаление, но красную карточку перед собой увидел запасной игрок хозяев Рейньер.

Виктор Цыганков отыграл весь матч в составе «Жироны». В первом тайме с острого угла не попал в ворота. После перерыва пробивал из-за пределов штрафной после фирменного смещения с фланга в центр, но снова подвела точность.

После сборной Украины Цыганков выглядел уставшим. Не было привычной для последних матчей эффектности и легкости.
Победа помогла «Жироне» оторваться от зоны вылета. Теперь от 17-го места отрыв 8 очков.

Коваленко вышел в старте

«Специя» не смогла обыграть дома «Салернитану» - 1:1.

Виктор Коваленко вышел в стартовом составе. Украинец провел на поле первый тайм. Выглядел не очень убедительно, поэтому был заменен в перерыве.

От зоны вылета команду Коваленко отделяет 6 очков.

Потеря очков команды Малиновского

«Марсель» дома сыграл вничью с «Монпелье» - 1:1. Команды обменялись забитыми голами в первом тайме.

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе своей команды и отыграл 75 минут. В активе украинца только один неточный удар. Малиновский много работал на команду, но в плане креатива ничем отличиться не смог.

«Марсель» потерял второе место и по дополнительным показателям уступает «Лансу».

Очередной выход на замену Соболя

Getty Images/Global Images Ukraine

«Монако» перестрелял дома «Страсбург» - 4:3. «Монегаски» доигрывали матч в меньшинстве.

Эдуард Соболь в четвертый раз подряд начал на скамье запасных и вышел в конце второго тайма, когда нужно было усиливать атаку. За это время «Страсбург» смог сократить отставание в счете, но ничью спасти не удалось.

После поражения «Страсбург» скатился на 17 место. От зоны вылета команду Соболя отделяют только лучшие дополнительные показатели.

Миколенко усилил игру

«Эвертон» сыграл вничью с «Тоттенгэмом» – 1:1.

Команды не смогли завершить матч в полных составах. В начале второго тайма ¦красную получил Абдулая Дукуре. Защитник «Эвертона» начал выяснять отношения с Гарри Кейном и ударил форварда сборной Англии рукой по лицу. В конце игры составы уравнял Лукас Моура. Бразильца удалили за грязный фол.

«Тоттенхэм» повел в счете благодаря реализованному пенальти Кейном. «Эвертон» ответил в компенсированное к матчу время красивым дальним ударом Майкла Кина.

Виталий Миколенко начал матч на скамейке запасных. Украинец провел последние 13 минут встречи. Смог усилить игру своей команды, добавить свежесть и давление на соперника.

Ничья позволила «Эвертону» подняться на 15 строчку АПЛ. Но до зоны вылета только одно очко.

Сергей ТИЩЕНКО

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Источник Sport.ua
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