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Англия
06 апреля 2023, 17:25 | Обновлено 06 апреля 2023, 17:40
1361
0

С рук не сойдет. В Англии начато дело против Ливерпуля

Будет изучаться игра мерсисайдцев с «Ман Сити»

06 апреля 2023, 17:25 | Обновлено 06 апреля 2023, 17:40
1361
0
С рук не сойдет. В Англии начато дело против Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольная ассоциация Англии (ФА) открыла дело против «Ливерпуля». Причина – неподобающее поведение футболистов команды по отношению к арбитру матча 29-го тура английской Премьер- лиги против «Манчестер Сити» Саймона Хупера.

Обвинения предъявлены «Ливерпулю» из-за того, что на 34-й минуте встречи игроки клуба окружили судью и активно ему доказывали свою точку зрения.

В ФА уверены, что «Ливерпуль» не обеспечил то, чтобы его игроки вели себя дисциплинированно и/или не вели себя неподобающим образом.

«У клуба есть время до среды, 12 апреля, чтобы предоставить свой ответ», – сказано в заявлении ассоциации.

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает 8-м место, имея 43 очка.

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Ливерпуль Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Футбольная ассоциация Англии
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