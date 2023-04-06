С рук не сойдет. В Англии начато дело против Ливерпуля

Футбольная ассоциация Англии (ФА) открыла дело против «Ливерпуля». Причина – неподобающее поведение футболистов команды по отношению к арбитру матча 29-го тура английской Премьер- лиги против «Манчестер Сити» Саймона Хупера.

Обвинения предъявлены «Ливерпулю» из-за того, что на 34-й минуте встречи игроки клуба окружили судью и активно ему доказывали свою точку зрения.

В ФА уверены, что «Ливерпуль» не обеспечил то, чтобы его игроки вели себя дисциплинированно и/или не вели себя неподобающим образом.

«У клуба есть время до среды, 12 апреля, чтобы предоставить свой ответ», – сказано в заявлении ассоциации.

В турнирной таблице АПЛ «Ливерпуль» занимает 8-м место, имея 43 очка.