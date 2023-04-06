Тулуза обыграла Анси и вышла в финал Кубка Франции

Вечером 6 апреля состоялся второй полуфинал Кубка Франции.

«Тулуза» на выезде обыграла «Анси», клуб второго дивизиона (2:1) и вышла в финал. Решающий гол был забит на 85-й минуте.

В другом полуфинале днем ранее «Нант» дома обыграл «Лион» (1:0).

29 апреля на «Стад де Франс» в финальном поединке за трофей сыграют «Нант» и «Тулуза». Победитель финала получит право сыграть в групповом раунде Лиги Европы 2023/24.

Кубок Франции

1/2 финала, 6 апреля

Анси [D2] – Тулуза – 1:2

Голы: Босетти, 45+4 (пен) – Абухлаль, 36, Шаиби, 85