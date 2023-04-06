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Кубок Франции
Анси
06.04.2023 21:45 – FT 1 : 2
Тулуза
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Франция
06 апреля 2023, 23:43 | Обновлено 06 апреля 2023, 23:54
163
1

Тулуза обыграла Анси и вышла в финал Кубка Франции

29 апреля на «Стад де Франс» в финале сыграют «Нант»  и «Тулуза»

06 апреля 2023, 23:43 | Обновлено 06 апреля 2023, 23:54
163
1
Тулуза обыграла Анси и вышла в финал Кубка Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 апреля состоялся второй полуфинал Кубка Франции.

«Тулуза» на выезде обыграла «Анси», клуб второго дивизиона (2:1) и вышла в финал. Решающий гол был забит на 85-й минуте.

В другом полуфинале днем ранее «Нант» дома обыграл «Лион» (1:0).

29 апреля на «Стад де Франс» в финальном поединке за трофей сыграют «Нант» и «Тулуза». Победитель финала получит право сыграть в групповом раунде Лиги Европы 2023/24.

Кубок Франции

1/2 финала, 6 апреля

Анси [D2] – Тулуза – 1:2

Голы: Босетти, 45+4 (пен) – Абухлаль, 36, Шаиби, 85

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Кубок Франции по футболу Тулуза Анси видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Nick.Grabowski
Нант, Тулуза, Ансі, Ліон  - відчувається, що це справжній чемпіонат, в якому кожен клуб може виграти турнір.  В таких умовах (чесна конкуренція, професійна свобода) можуть виростати зірки світового рівня.
А в чемпіонаті Франції зірки постійно виростають вже років 40. А потім вони без проблем грають в топових клубах Англії, Німеччини, Іспанії, Італії. Це справжній, живий футбол, а не імітація та фальсифікація. 
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