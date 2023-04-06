Полет канареек. Нант обыграл Лион и пробился в финал Кубка Франции

В полуфинале Кубка Франции «Нант» дома обыграл «Лион» (1:0) и вышел в финал турнира.

Единственный в матче гол для канареек забил Людовик Блас на 57-й минуте.

В другом полуфинале 6 апреля сыграют «Анси» [D2] и «Тулуза».

Кубок Франции

1/2 финала, 5 апреля

Нант – Лион – 1:0

Гол: Людовик Блас, 57

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