Франция06 апреля 2023, 00:45 | Обновлено 06 апреля 2023, 01:18
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Полет канареек. Нант обыграл Лион и пробился в финал Кубка Франции
Единственный в матче гол забил Людовик Блас на 57-й минуте
06 апреля 2023, 00:45 | Обновлено 06 апреля 2023, 01:18
72
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В полуфинале Кубка Франции «Нант» дома обыграл «Лион» (1:0) и вышел в финал турнира.
Единственный в матче гол для канареек забил Людовик Блас на 57-й минуте.
В другом полуфинале 6 апреля сыграют «Анси» [D2] и «Тулуза».
Кубок Франции
1/2 финала, 5 апреля
Нант – Лион – 1:0
Гол: Людовик Блас, 57
Видееобзор матча: смотреть на YouTube
События матча
57’
ГОЛ ! Мяч забил Людовик Блас (Нант).
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