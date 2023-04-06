Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полет канареек. Нант обыграл Лион и пробился в финал Кубка Франции
Кубок Франции
Нант
05.04.2023 22:10 – FT 1 : 0
Лион
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
06 апреля 2023, 00:45 | Обновлено 06 апреля 2023, 01:18
72
0

Полет канареек. Нант обыграл Лион и пробился в финал Кубка Франции

Единственный в матче гол забил Людовик Блас на 57-й минуте

06 апреля 2023, 00:45 | Обновлено 06 апреля 2023, 01:18
72
0
Полет канареек. Нант обыграл Лион и пробился в финал Кубка Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

В полуфинале Кубка Франции «Нант» дома обыграл «Лион» (1:0) и вышел в финал турнира.

Единственный в матче гол для канареек забил Людовик Блас на 57-й минуте.

В другом полуфинале 6 апреля сыграют «Анси» [D2] и «Тулуза».

Кубок Франции

1/2 финала, 5 апреля

Нант – Лион – 1:0

Гол: Людовик Блас, 57

Видееобзор матча: смотреть на YouTube

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Людовик Блас (Нант).
По теме:
Манчестер Юнайтед – Брентфорд – 1:0. Рэшфорд все решил. Видео голов, обзор
Фора в 2 мяча. Фиорентина сделала большой шаг на пути к финалу Кубка Италии
ВИДЕО. Бензема уничтожил Барсу. Карим оформил хет-трик в ворота Тер Штегена
Кубок Франции по футболу Нант Лион видео голов и обзор Людовик Блас
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дебют Забарного, ничья Мудрика, 400 млн евро для Месси, новый план Усика
Футбол | 05 апреля 2023, 07:20 1
Дебют Забарного, ничья Мудрика, 400 млн евро для Месси, новый план Усика
Дебют Забарного, ничья Мудрика, 400 млн евро для Месси, новый план Усика

Главные новости за 4 апреля на Sport.ua

Плохие новости и потери ВСУ. Резников рассказал об информационной политике
Война | 05 апреля 2023, 14:48 5
Плохие новости и потери ВСУ. Резников рассказал об информационной политике
Плохие новости и потери ВСУ. Резников рассказал об информационной политике

Министр обороны высказался о ситуации с информационной политикой

РБ Лейпциг обыграл Боруссию Д и вышел в полуфинал Кубка Германии
Футбол | 05.04.2023, 23:59
РБ Лейпциг обыграл Боруссию Д и вышел в полуфинал Кубка Германии
РБ Лейпциг обыграл Боруссию Д и вышел в полуфинал Кубка Германии
Андрей ПАВЕЛКО: «Это большая честь и ответственность для меня»
Футбол | 05.04.2023, 20:31
Андрей ПАВЕЛКО: «Это большая честь и ответственность для меня»
Андрей ПАВЕЛКО: «Это большая честь и ответственность для меня»
Эдди Хирн рассказал, при каких условиях Фьюри согласился бы на бой с Усиком
Бокс | 05.04.2023, 11:25
Эдди Хирн рассказал, при каких условиях Фьюри согласился бы на бой с Усиком
Эдди Хирн рассказал, при каких условиях Фьюри согласился бы на бой с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Не для вас, черви, строилась. Как выглядит Донбасс Арена с воздуха
ВИДЕО. Не для вас, черви, строилась. Как выглядит Донбасс Арена с воздуха
05.04.2023, 02:23 4
Футбол
Скандальный экс-бек Днепра в 36 лет нашел себе новую команду
Скандальный экс-бек Днепра в 36 лет нашел себе новую команду
05.04.2023, 11:48
Футбол
«Угроза окружения и потери». Зеленский назвал условия отхода ВСУ из Бахмута
«Угроза окружения и потери». Зеленский назвал условия отхода ВСУ из Бахмута
05.04.2023, 16:28 3
Война
Зинченко могут обменять в итальянский топ-клуб
Зинченко могут обменять в итальянский топ-клуб
04.04.2023, 15:55 26
Футбол
400 млн евро в год. Месси получил ошеломительное предложение по зарплате
400 млн евро в год. Месси получил ошеломительное предложение по зарплате
04.04.2023, 22:54 10
Футбол
Усик рассказал, сколько Фьюри хотел заработать за их бой
Усик рассказал, сколько Фьюри хотел заработать за их бой
04.04.2023, 12:15 5
Бокс
Бесплатные звезды. 11 игроков – потенциальных свободных агентов из АПЛ
Бесплатные звезды. 11 игроков – потенциальных свободных агентов из АПЛ
05.04.2023, 12:39 5
Футбол
Промоутер Дюбуа рассказал, готов ли его клиент отказаться от боя с Усиком
Промоутер Дюбуа рассказал, готов ли его клиент отказаться от боя с Усиком
05.04.2023, 10:32 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности