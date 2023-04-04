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Кубок Франции
Анси
06.04.2023 21:45 - : -
Тулуза
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Франция
04 апреля 2023, 19:18 | Обновлено 04 апреля 2023, 19:19
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0

Анси – Тулуза. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Франции

Поединок состоится 6 апреля в 21:45 по Киеву

04 апреля 2023, 19:18 | Обновлено 04 апреля 2023, 19:19
72
0
Анси – Тулуза. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

6 апреля на «Парк де Спорт» пройдет матч 1/2 финала Кубка Франции, в котором «Анси» встретится с «Тулузой». Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Анси

Клуб вполне может считаться футбольной Золушкой. Нельзя сказать, что это совсем ноунейм, вскоре тут будут праздновать 100-летний юбилей. Но еще в середине прошлого десятилетия приходилось играть на фактически полуаматорском уровне. А в Лигу 2 красно-белые вернулись только по итогам прошлого сезона. Там, впрочем, коллектив играет пусть не блестяще, но достаточно неплохо для того, чтобы не задумываться так уж постоянно о риске возможного вылета назад, в Насьональ. Даже после поражения от Нима остается дистанция от опасной зоны. Это и обеспечило возможность выстрелить в кубке. Там прошли уже 6 противников. В основном, конечно, везло со жребием (и уже трижды получалось выиграть серию пенальти), но в четвертьфинале уже была настоящая сенсация: убрали из розыгрыша Марсель (2:2 и тоже успех в 11-метровых).

Тулуза

Команда во многом похожа, по последнему футбольному году, на своего соперника. Хотя, конечно, в целом котируется на порядки выше откровенно малоизвестного ноунейма. Но, как и Анси, тефесе сменил дивизион в 2022-м году. И смотрится вполне достойно на уровне Лиги 1, держась в середине турнирной таблицы. Подопечные Филиппа Монтанье апрель начали на поле Бреста, проиграв 1:3 - очевидно, мысли были уже не о той встрече. Все больший приоритет отдается кубку Франции. Там Тулуза играло только с 4-мя противниками, стартовав позже, только в январе. Но с более статусными соперниками, среди которых были Аяччо и Реймс. Впрочем, 1-го марта справились с Родезом, разгромив того 6:1.

Статистика личных встреч

Из-за перехода Тулузы в Лигу 1 стороны так и не пересеклись в этом сезоне.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что Анси уже исчерпали весь свой запас фарта. Тулуза должна учесть осечки Марселя, так что стоит ставить на победу гостей в полуфинале с коэффициентом - 1,88.

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Анси Тулуза Кубок Франции по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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