6 апреля на «Парк де Спорт» пройдет матч 1/2 финала Кубка Франции, в котором «Анси» встретится с «Тулузой». Старт поединка запланирован на 21:45 по киевскому времени.

Анси

Клуб вполне может считаться футбольной Золушкой. Нельзя сказать, что это совсем ноунейм, вскоре тут будут праздновать 100-летний юбилей. Но еще в середине прошлого десятилетия приходилось играть на фактически полуаматорском уровне. А в Лигу 2 красно-белые вернулись только по итогам прошлого сезона. Там, впрочем, коллектив играет пусть не блестяще, но достаточно неплохо для того, чтобы не задумываться так уж постоянно о риске возможного вылета назад, в Насьональ. Даже после поражения от Нима остается дистанция от опасной зоны. Это и обеспечило возможность выстрелить в кубке. Там прошли уже 6 противников. В основном, конечно, везло со жребием (и уже трижды получалось выиграть серию пенальти), но в четвертьфинале уже была настоящая сенсация: убрали из розыгрыша Марсель (2:2 и тоже успех в 11-метровых).

Тулуза

Команда во многом похожа, по последнему футбольному году, на своего соперника. Хотя, конечно, в целом котируется на порядки выше откровенно малоизвестного ноунейма. Но, как и Анси, тефесе сменил дивизион в 2022-м году. И смотрится вполне достойно на уровне Лиги 1, держась в середине турнирной таблицы. Подопечные Филиппа Монтанье апрель начали на поле Бреста, проиграв 1:3 - очевидно, мысли были уже не о той встрече. Все больший приоритет отдается кубку Франции. Там Тулуза играло только с 4-мя противниками, стартовав позже, только в январе. Но с более статусными соперниками, среди которых были Аяччо и Реймс. Впрочем, 1-го марта справились с Родезом, разгромив того 6:1.

Статистика личных встреч

Из-за перехода Тулузы в Лигу 1 стороны так и не пересеклись в этом сезоне.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что Анси уже исчерпали весь свой запас фарта. Тулуза должна учесть осечки Марселя, так что стоит ставить на победу гостей в полуфинале с коэффициентом - 1,88.