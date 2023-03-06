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Другие новости
06 марта 2023, 03:00 | Обновлено 06 марта 2023, 03:22
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Титул Костюк, Шахтер и Ливерпуль забили по 7 мячей, медали Украины на ЧЕ

Главные новости за 5 марта на Sport.ua

06 марта 2023, 03:00 | Обновлено 06 марта 2023, 03:22
178
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Титул Костюк, Шахтер и Ливерпуль забили по 7 мячей, медали Украины на ЧЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 5 марта.

1. Костюк выиграла первый титул WTA, одолев в финале россиянку. Марта стала чемпионкой соревнований в Остине.

2A. Не дотянули до рекорда. Шахтер уничтожил оборону Металлиста 1925. Коллектив Игоря Йовичевича расписался в воротах соперников семь раз и догнал «Днепр-1».

2B. Арсенал – Борнмут в УПЛ. Заря на последних минутах переиграла Ворсклу. По ходу игры луганская команда «горела» 0:2.

2C. Тренерское чутье не подвело. Рух в Ужгороде выиграл у Металлиста. Команда Леонида Кучука одержала важную победу.

3. Магучих и Табашник завоевали медали на чемпионате Европы в Стамбуле. Юлия Левченко стала пятой.

4. Клопп уничтожил тен Хага. Ливерпуль отгрузил 7 мячей в ворота Ман Юнайтед. Невероятный результат зафиксирован в матче 26-го тура АПЛ на «Энфилде».

5. ЮЧМ-2023 по биатлону. Меркушина завоевала бронзу в индивидуальной гонке. Александра Меркушина открыла медальный почин в личных гонках.

6. Андрей Проценко выиграл серебро чемпионата Европы по легкой атлетике. Украинский прыгун в высоту в Стамбуле преодолел планку на высоте 2.29 метра.

7A. Нове-Место-2023. Украина заняла 6 место в сингл-миксте. Выиграла гонку команда Норвегии.

7B. Нове-Место-2023. Украина заняла 6 место в смешанной эстафете. До последней стрельбы наши биатлонисты боролись за место в топ-3.

8. Ферстаппен доминирует в Бахрейне, провал Феррари, Алонсо заехал на подиум. Состоялась первая гонка сезона в Бахрейне.

9. Стародубцева выиграла первый профессиональный турнир в карьере. Юлия стала победительницей соревнований в США.

10. Вышел Малиновский – команда забила. Марсель на выезде обыграл Ренн. Единственный гол на 57-й минуте забил Сеад Колашинац.

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Источник Sport.ua
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Nick.Grabowski
Футбольний матч дуже низької якості - головна новина на сайті.
А ця тенісна перемога значно більша подія, рідкісна та реально важлива. 
Стандарти "спортивної журналісти".
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