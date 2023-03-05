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Чемпионат Франции
Ренн
05.03.2023 21:45 – FT 0 : 1
Марсель
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Франция
05 марта 2023, 23:45 | Обновлено 05 марта 2023, 23:57
644
0

Вышел Малиновский – команда забила. Марсель на выезде обыграл Ренн

Единственный гол на 57-й минуте забил Сеад Колашинац

05 марта 2023, 23:45 | Обновлено 05 марта 2023, 23:57
644
0
Вышел Малиновский – команда забила. Марсель на выезде обыграл Ренн
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 26-го тура чемпионата Франции «Марсель» на выезде обыграл «Ренн» со счетом 1:0.

Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на замену на 51-й минуте матча, после чего команда Руслана забила.

Единственный гол на 57-й минуте забил Сеад Колашинац.

«Марсель» с 55 очками занимает 2-е место, впереди только ПСЖ (63). Далее идут Монако и Ланс (по 51). «Ренн» с 46 очками – на 5-й позиции.

Лига 1. 26-й тур, 5 марта

Ренн – Марсель – 0:1

Гол: Колашинац, 57

События матча

57’
ГОЛ ! Мяч забил Сеад Колашинац (Марсель).
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Сеад Колашинац Марсель Лига 1 чемпионат Франции по футболу Руслан Малиновский Ренн видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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