Вышел Малиновский – команда забила. Марсель на выезде обыграл Ренн

В матче 26-го тура чемпионата Франции «Марсель» на выезде обыграл «Ренн» со счетом 1:0.

Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на замену на 51-й минуте матча, после чего команда Руслана забила.

Единственный гол на 57-й минуте забил Сеад Колашинац.

«Марсель» с 55 очками занимает 2-е место, впереди только ПСЖ (63). Далее идут Монако и Ланс (по 51). «Ренн» с 46 очками – на 5-й позиции.

Лига 1. 26-й тур, 5 марта

Ренн – Марсель – 0:1

Гол: Колашинац, 57