Франция05 марта 2023, 23:45 | Обновлено 05 марта 2023, 23:57
644
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Вышел Малиновский – команда забила. Марсель на выезде обыграл Ренн
Единственный гол на 57-й минуте забил Сеад Колашинац
05 марта 2023, 23:45 | Обновлено 05 марта 2023, 23:57
644
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В матче 26-го тура чемпионата Франции «Марсель» на выезде обыграл «Ренн» со счетом 1:0.
Украинский хавбек Руслан Малиновский вышел на замену на 51-й минуте матча, после чего команда Руслана забила.
Единственный гол на 57-й минуте забил Сеад Колашинац.
«Марсель» с 55 очками занимает 2-е место, впереди только ПСЖ (63). Далее идут Монако и Ланс (по 51). «Ренн» с 46 очками – на 5-й позиции.
Лига 1. 26-й тур, 5 марта
Ренн – Марсель – 0:1
Гол: Колашинац, 57
События матча
57’
ГОЛ ! Мяч забил Сеад Колашинац (Марсель).
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