5 марта на «Стад де ла Рут де Лорьян» пройдет матч 26-го тура Лиги 1 Франции, в котором «Ренн» встретится с «Марселем». Старт поединка запланирован на 20:45 по европейскому времени.

Ренн

Клуб в последнее время потерпел несколько болезненных поражений. Красно-черные невероятным образом вылетели из Лиги Европы. После поражения 1-2 в Варшаве они минимально обыграли Шахтер в основное время, забили в дополнительное - но курьезный автогол на 119-й минуте отправили команды в серию пенальти, где блеснул голкипер горняков, Трубин. Чуть раньше подопечные Брюно Женезьо вылетели из кубка, уступив как раз Марселю. Да и в национальном чемпионате после удачного осеннего отрезка зимой коллектив начало откровенно лихорадить. Сначала поражения чередовались с победами, а в феврале было по 1-3 кряду с Лиллем и Тулузой. Да и март начали с минимальных, но 1-0 с Нантом.

Марсель

Команда вполне может быть довольна текущим сезоном. Да, осенью хватало осечек, тогда еще аукалась скандальная отставка летом Хорхе Сампаоли. Его преемнику, Игору Тудору, понадобилось время, чтобы освоиться во французском футболе. Среди прочего, это вылились в 4-е место в не самой сложной группе Лиги чемпионов. Но сейчас это главный преследователь ПСЖ на внутренней арене. Кстати, Олимпик выбил парижан из кубка страны - кстати, за счет победного гола зимнего новичка, Малиновского. В воскресенье клубы пересеклись снова, уже в рамках Лиги 1, и проиграли разгромно, 0-2. На этой неделе провансальцы разминались в рамках кубка, с ноунеймом - Аннеси. И, похоже, недооценили противника: с трудом не проиграли в основное время, вырвав 2-2, но уступили в затяжной серии пенальти, 6-7.

Статистика личных встреч

В прошлом календарном году, в рамках Лиги 1, лучше получалось у Ренна - 2-0 дома, 1-1 на выезде. Но в январе единственный гол Гендузи позволил Марселю выбить соперника из кубка.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару равной. Так что не верится в высокую результативность - ждем меньше 2,5 голов с коэффициентом - 2,09 по Parimatch.