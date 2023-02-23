Калинина проиграла Плишковой в Дубае, победа Интера и ничья Ман Сити в ЛЧ

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 22 февраля.

1. Марез и Гвардиол. Лейпциг и Ман Сити обменялись голами в 1/8 финала ЛЧ. Четвертьфиналист Лиги чемпионов определится в Манчестере.

2. Интер дожал Порту в матче плей-офф ЛЧ. Драконы проиграли впервые с октября. Хозяева добыли минимальную победу.

3. Плишкова остановила Калинину на пути в четвертьфинал турнира в Дубае. Ангелина не смогла одолеть экс-первую ракетку мира.

4. Аутсайдер УПЛ заявил на сезон легенду Днепра-1 и бразильского полузащитника. На сайте УПЛ в заявке Львова появились два новичка, однако официально о подписании не было объявлено.

5. Источник: Довбик из-за травмы пропустит матч Лиги конференций с АЕК Ларнака. Нападающий получил повреждение, и вероятность его участия крайне низкая.

6. Украина будет бойкотировать чемпионаты мира по боксу из-за допуска россиян. И все остальные турниры, на которые допустят представителей рф и рб.

7. Днепр-1 и Динамо сыграют 12 марта. УПЛ опубликовала расписание 17 тура. Тур стартует в пятницу, 10 марта.

8. Шундель и Конев не сыграют в матче против Италии. Сборная Украины провела первую тренировку в Ливорно.

9. Готовясь к Евро-2023, женская сборная Украины второй раз обыграла Словакию. Подопечные Олега Шайтанова переиграли соперниц со счетом 6:2.

10. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский чемпион мира U-20 продолжит карьеру в Швеции. Николай Мусолитин подписал контракт с шведским клубом «Эстерсунд».