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  4. Источник: Довбик из-за травмы пропустит матч Лиги конференций с АЕК Ларнака
Лига конференций
22 февраля 2023, 21:35 | Обновлено 22 февраля 2023, 21:41
1808
11

Источник: Довбик из-за травмы пропустит матч Лиги конференций с АЕК Ларнака

Нападающий получил повреждение, и вероятность его участия крайне низкая

22 февраля 2023, 21:35 | Обновлено 22 февраля 2023, 21:41
1808
11
Источник: Довбик из-за травмы пропустит матч Лиги конференций с АЕК Ларнака
СК Днепр-1. Артем Довбик

Завтра, 23 февраля, «Днепр-1» сыграет 2-й матч 1/16 финала Лиги конференций против кипрской команды АЕК Ларнака.

В этом матче не сможет сыграть форвард днепрян Артем Довбик, информирует комментатор Сергей Лукьяненко.

Нападающий получил повреждение, и вероятность его участия в матче крайне низкая.

Неделей ранее первая игра завершилась в пользу кипрского клуба (1:0). Команде Александра Кучера придется решать задание выхода в следующий раунд без лидера по количеству голов в сезоне УПЛ, без одного из лучших бомбардиров Лиги конференций.

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Днепр-1 Артем Довбик АЕК Ларнака Лига конференций Днепр-1 - АЕК Ларнака травма
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Комментарии 11
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bolelschik
Похоже, Кучер решил его не ставить
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+3
ALKOSruLKA
і в Європу не продали, і користі не принесе...
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+2
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witcher_rr
Хватить хєрню писать,спеціалісти..
Завтра без Довбика є кому грати і забивати,Пеглоу завтра забьє однозначно,швидкий,технічний.
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+1
Gargantua
коеф на проход киприотов упал уже до 1.35
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+1
Зритель
Днепр минус один и Арсенал две команды ,которые скоро опустятся на второе или третье место .Без долбика Днепр никакой .Они не пройдут кипрский ноунейм как и динама не прошла ,а лучший клуб Украины снова станет чемпионом .
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0
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DK1961
Походу Днепр без Довбика пролетит как фанера над Парижем. Да и в чемпе не очень радужные перспективы. Динамо в товарняках тоже не впечатлило. У  кротов шансов на чемпионство все больше. Ну и ладно, как будет, так будет - главное - победить на фронте
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0
BekXan
Та гра цілком що показав Дніпро -1 і сам гравець ,ніяк не вплине на матч відповідь без відсутності Довбика.Команда фізично не готова.
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0
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