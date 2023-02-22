Источник: Довбик из-за травмы пропустит матч Лиги конференций с АЕК Ларнака

Завтра, 23 февраля, «Днепр-1» сыграет 2-й матч 1/16 финала Лиги конференций против кипрской команды АЕК Ларнака.

В этом матче не сможет сыграть форвард днепрян Артем Довбик, информирует комментатор Сергей Лукьяненко.

Нападающий получил повреждение, и вероятность его участия в матче крайне низкая.

Неделей ранее первая игра завершилась в пользу кипрского клуба (1:0). Команде Александра Кучера придется решать задание выхода в следующий раунд без лидера по количеству голов в сезоне УПЛ, без одного из лучших бомбардиров Лиги конференций.