Александр КУЧЕР: «Если не будем забивать, то нам нечего дальше делать»

Главного тренера СК «Днепр-1» Александр Кучер поделился ожиданиями от ответного матча плей-офф Лиги конференций с кипрским АЕКом. Напомним, в четверг, 23 февраля, команды сыграют в Кошице (Словакия). В первой игре на Кипре со счетом 1:0 победили хозяева.

– Что будет главным в завтрашнем матче и будет ли меняться тактика игры по сравнению с первым матчем на Кипре?

– Главное – это, пожалуй, наше желание. Конечно, это желание должно превращаться в наши забить мячи. Если мы не будем забивать, то нам нечего делать. Да, конечно, ребята должны выйти и быть агрессивными, настроенными, играть большим желанием и получать от этого удовольствие. И чтобы от этого болельщики тоже получали радость. Конечно, изменения в составе будут, но уже посмотрим на это завтра. Утром проснемся и там будем понимать.

– Осознает ли команда, насколько важен результат матча для Украины в годовщину войны?

– Мы это понимаем, и ребята это тоже понимают. Будем их готовить, и думаю, что они с полной ответственностью подойдут к этому матчу, потому что для нашей Родины это очень важный матч. Будем драться до последнего.