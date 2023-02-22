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Интер Милан
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Лига чемпионов
22 февраля 2023, 23:56 | Обновлено 23 февраля 2023, 00:35
416
0

Интер дожал Порту в матче плей-офф ЛЧ. Драконы проиграли впервые с октября

Хозяева добыли минимальную победу

22 февраля 2023, 23:56 | Обновлено 23 февраля 2023, 00:35
416
0
Интер дожал Порту в матче плей-офф ЛЧ. Драконы проиграли впервые с октября
Getty Images/Global Images Ukraine

В Милане состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Порту». Команды не порадовали болельщиков большим количеством голов, но хозяева выиграли благодаря позднему голу Ромелу Лукаку, когда соперник был в меньшинстве.

Любопытно, что «Порту» подходил к матчу на серии из десяти кряду побед, а последний раз Драконы проигрывали в октябре.

Ответная игра пройдет 14 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала, первый матч

Интер - Порту 1:0
Гол: Лукаку, 86

Интер: Онана, Дармиан, Шкриньяр (Дюмфрис, 81), Ачерби, Бастони, Димарко (Госенс, 58) Барелла, Мхитарян (Брозович, 72), Чалханоглу, Лаутаро, Джеко (Лукаку, 58)

Порту: Коста, Мариу (Боржес, 90), Пепе, Маркано, Сануси, Груйич, Урибе, Отавио, Галено (Эванилсон, 51), Косса, Тареми (Венделл, 83)

Удален: Отавио, 78

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Источник Sport.ua
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