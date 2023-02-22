Интер Милан

22.02.2023 22:00 - : -
Лига чемпионов22 февраля 2023, 09:10 |
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Интер – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 22 февраля в 22:00 по Киеву
22 февраля 2023, 09:10 |
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22 февраля на «Джузеппе Меацца» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Интер» встретится с «Порту».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
Все личные встречи пришлись на 2005-й год, и Лигу чемпионов. «Интер» прошел весной в 1/8 финала (1:1, 3:1), после чего осенью, в группе, стороны обменялись домашними победами.
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