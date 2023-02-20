Интер Милан

22 февраля на «Джузеппе Меацца» пройдет первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Интер» встретится с «Порту». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

Интер

Клуб в целом копирует предыдущий сезон. Он снова, как и в 2022-м, выиграл Суперкубок - причем на этот раз получилось разгромить в дерби Милан. Продолжается борьба и в Коппа Италиа, в которой прошли Аталанту. А в Серии А нерадзурри снова идут строго 2-ми - только на этот раз за Наполи, и крайне маловероятно, что конкурента с юга Италии получится как-то догнать. Кроме того, черно-синие, как и в предыдущем розыгрыше, смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Это при том, что был намного более сильный прямой конкурент, Барселона. И ничего, выиграли у нее дома, да и на Камп Ноу, если кто-то и мог победить, то как раз гости из Милана. Итоговые 3-3 оформил Левандовски на 92-й минуте, и даже после этого у итальянцев был хороший момент.

Порту

Команда в последние годы строго через год берут в последнее время чемпионские титулы. Удалось выиграть Примейру в 2018-м, 2020-м и прошлом году. Кажется, сейчас тенденция скажется в обратном, негативном плане - по нечетным трофей в Португалии берут конкуренты. Вот и сейчас у Бенфики есть достаточно комфортное преимущество, которое сложно отыграть в местных реалиях. В качестве реабилитации драконы могут предложить очередной выход в стадию плей-офф Лигу чемпионов. Квартет получился достаточно любопытным: там провалился напрочь Атлетико, закончив последним, да и Байер оказался слабее конкурентов. В 1/8 же проследовал Брюгге, а компанию ему как раз составили подопечные Сержиу Консейсау. Они начали с пары поражений, но потом выиграли четырежды кряду и даже в итоге выиграли группу.

Статистика личных встреч

Все матчи пришлись на 2005-й год, и Лигу чемпионов. Интер прошел весной в 1/8 финала (1-1, 3-1), после чего осенью, в группе, стороны обменялись домашними победами.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что Интер сильнее. Согласимся - он должен выиграть на своем поле с коэффициентом - 1,80 по Parimatch.