Украина. Премьер лига22 февраля 2023, 16:25 | Обновлено 22 февраля 2023, 16:29
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Днепр-1 и Динамо сыграют 12 марта. УПЛ опубликовала расписание 17 тура
Тур стартует в пятницу, 10 марта
22 февраля 2023, 16:25 | Обновлено 22 февраля 2023, 16:29
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Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 17 тура УПЛ сезона 2022/23 годов.
Матчи «Днепр-1» – «Динамо» и «Кривбасс» – «Шахтер» состоятся 12 марта.
17-й тур
10 марта (пятница)
13:00. «Ингулец» – «Металлист»
11 марта (суббота)
13:00 «Минай» – «Александрия»
14:00. «Заря» – «Львов»
15:00. «Черноморец» – «Металлист 1925»
12 марта (воскресенье)
13:00. «Верес» – «Ворскла»
13:00. «Днепр-1» – «Динамо»
15:00. «Кривбасс» – «Шахтер»
15:00. «Рух» – «Колос»
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