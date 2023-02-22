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Украина. Премьер лига
22 февраля 2023, 16:25 | Обновлено 22 февраля 2023, 16:29
152
0

Днепр-1 и Динамо сыграют 12 марта. УПЛ опубликовала расписание 17 тура

Тур стартует в пятницу, 10 марта

22 февраля 2023, 16:25 | Обновлено 22 февраля 2023, 16:29
152
0
Днепр-1 и Динамо сыграют 12 марта. УПЛ опубликовала расписание 17 тура
УПЛ

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 17 тура УПЛ сезона 2022/23 годов.

Матчи «Днепр-1» – «Динамо» и «Кривбасс» – «Шахтер» состоятся 12 марта.

17-й тур

10 марта (пятница)

13:00. «Ингулец» – «Металлист»

11 марта (суббота)

13:00 «Минай» – «Александрия»
14:00. «Заря» – «Львов»
15:00. «Черноморец» – «Металлист 1925»

12 марта (воскресенье)

13:00. «Верес» – «Ворскла»
13:00. «Днепр-1» – «Динамо»
15:00. «Кривбасс» – «Шахтер»
15:00. «Рух» – «Колос»

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Украинская Премьер-лига даты и время матчей чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ
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