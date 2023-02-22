ОФИЦИАЛЬНО. Украинский чемпион мира U-20 продолжит карьеру в Швеции

Украинский хавбек Николай Мусолитин подписал контракт со шведским клубом второго дивизиона «Эстерсунд». Соглашение будет действовать два года.

24-летний Мусолитин в 2022 году играл за немецкий «Пфорцхайм». Он провел 4 матча и забил 1 гол за эту команду.

Ранее полузащитник выступал за одесский «Черноморец» (74 матча, 4 гола), латвийскую «Валмиеру» (18 матчей, 4 ассиста), польскую «Лехию» из Гданьска (7 матчей, 1 ассист).

В 2019 году Мусолитин со сборной Украины выиграл чемпионат мира U-20 в Польше (сыграл 2 матча).

Николай Мусолитин: «Я хочу максимально помочь команде вновь подняться в элитный дивизион. Я уже встретился с командой, и если у нас будет время сыграться вместе, мы станем командой, с которой нужно будет считаться».