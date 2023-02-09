Малиновский забил победный гол ПСЖ, Рух прошел Интер в Юношеской лиге

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 8 февраля.

1. Убийца фаворитов. Гол Малиновского выбил ПСЖ из Кубка Франции. «Марсель» впервые с 2011 года одолел столичный коллектив на собственной арене.

2. Лунин не взял пенальти. Реал разгромил Аль-Ахли и вышел в финал КЧМ. Два гола мадридцы забили в компенсированное время.

3. Шахтер U-19 проиграл в Хорватии и вылетел из Юношеской лиги УЕФА. Донецкая команда на стадии 1/16 финала уступила клубу «Хайдук» из Сплита.

4. Жирная точка на сборах. Шахтер напоследок разгромил Сараево в Турции. Коллектив Игоря Йовичевича в оптимальном составе не оставил соперникам никаких шансов.

5. Седьмая победа подряд. Прометей одолел Цедевиту в Еврокубке. На время матчей национальных сборных слобожанская команда сохранила лидерскую позицию.

6. Юношеская Лига УЕФА. Рух в драматичном матче выбил Интер в серии пенальти. Украинская команда сумела справиться с именитым соперником.

7. Боссы Германштадта не будут вынуждать Параскива переходить в Динамо. В румынском клубе решили предоставить форварду возможность самому решать судьбу своей карьеры.

8. Выше головы не прыгнула. Костюк проиграла Бенчич на турнире в Абу-Даби. Марта завершила борьбу во втором раунде соревнований.

9. ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 10 место в смешанной эстафете. Выиграла гонку команда Норвегии.

10. Левченко победила на этапе Всемирного легкоатлетического тура во Франции. Украинская прыгунья в высоту победила на соревнованиях в Мондевиле.