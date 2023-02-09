Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Малиновский забил победный гол ПСЖ, Рух прошел Интер в Юношеской лиге
Другие новости
09 февраля 2023, 06:10 |
430
1

Малиновский забил победный гол ПСЖ, Рух прошел Интер в Юношеской лиге

Главные новости за 8 февраля на Sport.ua

09 февраля 2023, 06:10 |
430
1
Малиновский забил победный гол ПСЖ, Рух прошел Интер в Юношеской лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 8 февраля.

1. Убийца фаворитов. Гол Малиновского выбил ПСЖ из Кубка Франции. «Марсель» впервые с 2011 года одолел столичный коллектив на собственной арене.

2. Лунин не взял пенальти. Реал разгромил Аль-Ахли и вышел в финал КЧМ. Два гола мадридцы забили в компенсированное время.

3. Шахтер U-19 проиграл в Хорватии и вылетел из Юношеской лиги УЕФА. Донецкая команда на стадии 1/16 финала уступила клубу «Хайдук» из Сплита.

4. Жирная точка на сборах. Шахтер напоследок разгромил Сараево в Турции. Коллектив Игоря Йовичевича в оптимальном составе не оставил соперникам никаких шансов.

5. Седьмая победа подряд. Прометей одолел Цедевиту в Еврокубке. На время матчей национальных сборных слобожанская команда сохранила лидерскую позицию.

6. Юношеская Лига УЕФА. Рух в драматичном матче выбил Интер в серии пенальти. Украинская команда сумела справиться с именитым соперником.

7. Боссы Германштадта не будут вынуждать Параскива переходить в Динамо. В румынском клубе решили предоставить форварду возможность самому решать судьбу своей карьеры.

8. Выше головы не прыгнула. Костюк проиграла Бенчич на турнире в Абу-Даби. Марта завершила борьбу во втором раунде соревнований.

9. ЧМ-2023 по биатлону. Украина заняла 10 место в смешанной эстафете. Выиграла гонку команда Норвегии.

10. Левченко победила на этапе Всемирного легкоатлетического тура во Франции. Украинская прыгунья в высоту победила на соревнованиях в Мондевиле.

По теме:
Сикан избил рашиста, Шахтер покупает Ризныка, Фламенго продул в полуфинале
Победа Динамо, спарринг-соперник для сборной, новый шанс для Лунина
Голы Малиновского и Ярмоленко, дебют Цыганкова, проигранный финал Цуренко
главные новости
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Анастасия МЕРКУШИНА: «Мне очень стыдно за то, что я сделала»
Биатлон | 08 февраля 2023, 18:28 5
Анастасия МЕРКУШИНА: «Мне очень стыдно за то, что я сделала»
Анастасия МЕРКУШИНА: «Мне очень стыдно за то, что я сделала»

Украинская биатлонистка – о смешанной эстафете на чемпионате мира

Источник: Динамо подпишет форварда сборной Румынии
Футбол | 08 февраля 2023, 14:19 7
Источник: Динамо подпишет форварда сборной Румынии
Источник: Динамо подпишет форварда сборной Румынии

Даниэль Параскив покинет «Германнштадт»

Лунин не взял пенальти. Реал разгромил Аль-Ахли и вышел в финал КЧМ
Футбол | 08.02.2023, 23:01
Лунин не взял пенальти. Реал разгромил Аль-Ахли и вышел в финал КЧМ
Лунин не взял пенальти. Реал разгромил Аль-Ахли и вышел в финал КЧМ
Натурализованная российская биатлонистка может вернуться в сборную Украины
Биатлон | 08.02.2023, 17:58
Натурализованная российская биатлонистка может вернуться в сборную Украины
Натурализованная российская биатлонистка может вернуться в сборную Украины
Марсель – ПСЖ – 2:1. Малиновский выбил звезд из Кубка. Видео голов и обзор
Футбол | 09.02.2023, 00:55
Марсель – ПСЖ – 2:1. Малиновский выбил звезд из Кубка. Видео голов и обзор
Марсель – ПСЖ – 2:1. Малиновский выбил звезд из Кубка. Видео голов и обзор
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sasha Panda
Маліна красава !!! Руху в 1/8 в суперники Хайдук !!!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Историческое достижение. Леброн Джеймс побил рекорд НБА по результативности
Историческое достижение. Леброн Джеймс побил рекорд НБА по результативности
08.02.2023, 08:30 5
Баскетбол
Форвард Шахтера надавал по морде рашисту в Турции. Стали известны детали
Форвард Шахтера надавал по морде рашисту в Турции. Стали известны детали
07.02.2023, 20:15 37
Футбол
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
07.02.2023, 04:20 5
Биатлон
Юношеская Лига УЕФА. Рух в драматичном матче выбил Интер в серии пенальти
Юношеская Лига УЕФА. Рух в драматичном матче выбил Интер в серии пенальти
08.02.2023, 17:06 8
Футбол
Проблемы шейхов АПЛ не волнуют? Ман Сити на грани потери титулов и престижа
Проблемы шейхов АПЛ не волнуют? Ман Сити на грани потери титулов и престижа
07.02.2023, 18:15 21
Футбол
ВИДЕО. Не растерялась, а зажгла. Костюк исполнила танец вместо интервью
ВИДЕО. Не растерялась, а зажгла. Костюк исполнила танец вместо интервью
07.02.2023, 01:32 6
Теннис
Умер экс-защитник Динамо Киев и сборной Украины
Умер экс-защитник Динамо Киев и сборной Украины
07.02.2023, 19:11 4
Футбол
«Шок и сюрприз». Пидручный оценил гонку на чемпионате мира
«Шок и сюрприз». Пидручный оценил гонку на чемпионате мира
08.02.2023, 18:32
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности