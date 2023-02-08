Боссы Германштадта не будут вынуждать Параскива переходить в Динамо
В румынском клубе решили предоставить форварду возможность самому решать судьбу своей карьеры
Руководство румынского «Германштадта» не собирается оказывать давление на форварда своей команды Даниэля Параскива в связи с предложением от киевского «Динамо» на 1,2 миллиона евро.
«Это предложение из Киева реально. Есть другие варианты. Сегодня я получил еще одно предложение по нему. Это письменное предложение. Предложения похожи. Главное, чтобы игрок был доволен. Поговорим, может, он никуда не хочет идти. У нас был разговор прошлой ночью, но ему нужно поговорить с семьей, решить, что для него лучше. Тогда мы поговорим и с ним».
«Это его колебания [по поводу войны в Украине], поэтому мы не хотим давить. Я бы хотел, чтобы он остался до лета, но важно предложение клуба, важно и то, чего хочет игрок. Важно получить информацию об игроках, а Мирча Луческу также получает информацию о том, что хотят игроки».
«У меня была дискуссия с инвесторами. Нам не нужно продавать футболистов. В финансовом плане у нас есть стабильность, мы не нуждаемся в отчаянных продажах, но, как и любой игрок на рынке, мы продаем, если для нас и для футболиста поступит хорошее предложение, мы его отпустим», - сказал президент «Германштадта» Дани Коман.
Ранее сообщалось, что Параскив отказался переходить в «Динамо» из-за войны в Украине.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В другом полуфинале клубного чемпионата мира «Реал» сыграет с «Аль-Ахли»
8 февраля проходят матчи 1/8 финала Кубка Франции