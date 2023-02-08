Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Это было сложное решение. Форвард сборной Румынии отказал Динамо
Украина. Премьер лига
08 февраля 2023, 22:56 |
2122
3

Это было сложное решение. Форвард сборной Румынии отказал Динамо

Даниэль Параскив напуган войной в Украине

08 февраля 2023, 22:56 |
2122
3
Это было сложное решение. Форвард сборной Румынии отказал Динамо
Profimedia. Даниэль Параскив

Центрфорвард «Германнштадта» Даниэль Параскив отказался от предложения киевского «Динамо».

«Это было довольно сложное решение», – сообщил 23-летний румынский футболист, заявив, что для него было большой честью получить предложение от Мирчи Луческу

«Конечно, когда я услышал об интересе киевского «Динамо» и Мирчи Луческу, я очень обрадовался, но я проанализировал, что не знаю, какая там ситуация, и я не хотел бы ехать и переживать за себя и свою семью. Я должен думать о людях, который рядом со мной, чтобы им было хорошо, не только мне, со спортивной и финансовой точки зрения.

Это одно из величайших достижений в моей карьере – получить предложение от одного из величайших тренеров в истории», – сказал Параскив.

Сообщается, что киевляне были готовы выплатить «Германнштадту» 1,2 миллиона евро плюс бонусы.

В нынешнем сезоне Параскив является одним из лучших бомбардиров чемпионата Румынии: на его счету 10 голов и 3 ассиста в 24 матчах.

По теме:
Боссы Германштадта не будут вынуждать Параскива переходить в Динамо
Источник: Динамо подпишет форварда сборной Румынии
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги подписал 20-летнего уроженца Крыма
Динамо Киев трансферы Германштадт трансферы УПЛ Даниэль Параскив
Источник Digisport.ro
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин – в основе Реала на полуфинал Клубного ЧМ
Футбол | 08 февраля 2023, 19:15 3
Лунин – в основе Реала на полуфинал Клубного ЧМ
Лунин – в основе Реала на полуфинал Клубного ЧМ

Куртуа пропустит турнир

Источник: Ярмоленко может не вернуться в Динамо
Футбол | 08 февраля 2023, 10:16 11
Источник: Ярмоленко может не вернуться в Динамо
Источник: Ярмоленко может не вернуться в Динамо

«Аль-Айн» рассматривает возможность продлить контракт с капитаном сборной Украины

Анастасия МЕРКУШИНА: «Мне очень стыдно за то, что я сделала»
Биатлон | 08.02.2023, 18:28
Анастасия МЕРКУШИНА: «Мне очень стыдно за то, что я сделала»
Анастасия МЕРКУШИНА: «Мне очень стыдно за то, что я сделала»
Эду Гаспар: враг № 1 для фанатов, ставший отцом успехов Арсенала
Футбол | 08.02.2023, 18:30
Эду Гаспар: враг № 1 для фанатов, ставший отцом успехов Арсенала
Эду Гаспар: враг № 1 для фанатов, ставший отцом успехов Арсенала
Юношеская Лига УЕФА. Рух в драматичном матче выбил Интер в серии пенальти
Футбол | 08.02.2023, 17:06
Юношеская Лига УЕФА. Рух в драматичном матче выбил Интер в серии пенальти
Юношеская Лига УЕФА. Рух в драматичном матче выбил Интер в серии пенальти
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
donnerwetter
С такой фамилией могут и повестку вручить.
Ответить
+2
Remark
Правильно сделал. Безопасность превыше всего, выше любых денег. Пусть ДК своих воспитанников тренирует. Было бы прекрасно увидеть новых Забарных, Циганковых, Ярмол, и т.д. Во время войны - это как по мне единственный верный путь. Зачем переплачивать за иностранца разы, если своих много? Воспитывайте, правильно тренируйте и будет результат.
Ответить
+1
Gargantua
пороблэно
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Форвард Шахтера надавал по морде рашисту в Турции. Стали известны детали
Форвард Шахтера надавал по морде рашисту в Турции. Стали известны детали
07.02.2023, 20:15 35
Футбол
Заговор или за справедливость? Клубы АПЛ не хотят видеть Ман Сити в лиге
Заговор или за справедливость? Клубы АПЛ не хотят видеть Ман Сити в лиге
07.02.2023, 15:29 6
Футбол
Источник: Динамо на днях подпишет зрелого нападающего, Супряга остается
Источник: Динамо на днях подпишет зрелого нападающего, Супряга остается
07.02.2023, 14:04 20
Футбол
С отсылкой на советский фильм. Усик опубликовал фото со странной прической
С отсылкой на советский фильм. Усик опубликовал фото со странной прической
07.02.2023, 21:25 9
Бокс
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
Где и когда смотреть гонки чемпионата мира 2023 по биатлону
07.02.2023, 11:40 5
Биатлон
Историческое достижение. Леброн Джеймс побил рекорд НБА по результативности
Историческое достижение. Леброн Джеймс побил рекорд НБА по результативности
08.02.2023, 08:30 5
Баскетбол
ВИДЕО. Это провал. Коноплянка привез пенальти и получил оценку в 2 балла
ВИДЕО. Это провал. Коноплянка привез пенальти и получил оценку в 2 балла
07.02.2023, 22:35 11
Футбол
ВИДЕО. Не растерялась, а зажгла. Костюк исполнила танец вместо интервью
ВИДЕО. Не растерялась, а зажгла. Костюк исполнила танец вместо интервью
07.02.2023, 01:32 5
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности