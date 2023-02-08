Это было сложное решение. Форвард сборной Румынии отказал Динамо

Центрфорвард «Германнштадта» Даниэль Параскив отказался от предложения киевского «Динамо».

«Это было довольно сложное решение», – сообщил 23-летний румынский футболист, заявив, что для него было большой честью получить предложение от Мирчи Луческу

«Конечно, когда я услышал об интересе киевского «Динамо» и Мирчи Луческу, я очень обрадовался, но я проанализировал, что не знаю, какая там ситуация, и я не хотел бы ехать и переживать за себя и свою семью. Я должен думать о людях, который рядом со мной, чтобы им было хорошо, не только мне, со спортивной и финансовой точки зрения.

Это одно из величайших достижений в моей карьере – получить предложение от одного из величайших тренеров в истории», – сказал Параскив.

Сообщается, что киевляне были готовы выплатить «Германнштадту» 1,2 миллиона евро плюс бонусы.

В нынешнем сезоне Параскив является одним из лучших бомбардиров чемпионата Румынии: на его счету 10 голов и 3 ассиста в 24 матчах.