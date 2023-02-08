Шахтер U-19 проиграл в Хорватии и вылетел из Юношеской лиги УЕФА
Донецкая команда на стадии 1/16 финала уступила клубу «Хайдук» из Сплита
Донецкий «Шахтер» U-19 проиграл в Хорватии и вылетел из Юношеской лиги УЕФА.
В среду, 8 февраля, состоялся матч 1/16 финала турнира между хорватским «Хайдуком» U-19 и донецким «Шахтером» U-19. Команды играли на стадионе «Полюд» в Сплите.
Хозяева забили единственный гол на 82-й минуте, когда защитник Лука Вушкович подключился к атаке и отличился ударом головой в дальний угол ворот горняков.
Юношеская лига УЕФА
1/16 финала, 8 февраля. Сплит (Хорватия)
Хайдук U-19 (Хорватия) – Шахтер U-19 (Украина) – 1:0
Гол: Лука Вушкович, 82
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