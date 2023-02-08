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08 февраля 2023, 20:50 | Обновлено 08 февраля 2023, 21:04
269
0

Шахтер U-19 проиграл в Хорватии и вылетел из Юношеской лиги УЕФА

Донецкая команда на стадии 1/16 финала уступила клубу «Хайдук» из Сплита

08 февраля 2023, 20:50 | Обновлено 08 февраля 2023, 21:04
269
0
Шахтер U-19 проиграл в Хорватии и вылетел из Юношеской лиги УЕФА
MEGOGO

Донецкий «Шахтер» U-19 проиграл в Хорватии и вылетел из Юношеской лиги УЕФА.

В среду, 8 февраля, состоялся матч 1/16 финала турнира между хорватским «Хайдуком» U-19 и донецким «Шахтером» U-19. Команды играли на стадионе «Полюд» в Сплите.

Хозяева забили единственный гол на 82-й минуте, когда защитник Лука Вушкович подключился к атаке и отличился ударом головой в дальний угол ворот горняков.

Юношеская лига УЕФА

1/16 финала, 8 февраля. Сплит (Хорватия)

Хайдук U-19 (Хорватия) – Шахтер U-19 (Украина) – 1:0

Гол: Лука Вушкович, 82

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Шахтер Донецк Хайдук Сплит Шахтер Донецк U-19 Юношеская лига УЕФА Хайдук Сплит U-19
Источник Sport.ua
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