Хайдук Сплит U19

В среду, 8 февраля, состоится матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА между хорватским «Хайдуком» U19 и донецким «Шахтером» U-19. Поединок пройдет на стадионе «Полюд» в Сплите. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени. Главный арбитр – Дамиан Силвесчак из Польши.



Хайдук U-19

Для футболистов хорватской команды это второй сезон подряд, когда они играют в Юношеской лиге УЕФА. В прошлом сезоне «Хайдук» U-19 прошел путь национальных чемпионов, а в 1/16 финала турнира уступил сверстникам из «Атлетико». В этом году хорватский клуб снова успешно прошел путь национальных чемпионов, обыграв турецкую «Габалу» U-19 (3:0, 2:1) и албанскую «Апалонию Фиери» U-19 (3:0, 3:1).

В национальном чемпионате среди команд U-19 «Хайдук идет на 3-й позиции, имея в своем активе 38 очков после 16 туров. Интересно, что в составе команды играет 17-летний украинский вратарь Давид Фесюк, который только недавно был переведен из «Хайдука» U-17.

В целом хорватский коллектив достаточно неплохо действует в атаке. Как уже было сказано выше, «Хайдук» U-19 уверенно прошел путь национальных чемпионов, в четырех матчах забив 11 голов и пропустив всего 2. В национальном чемпионате у команды 36 голов и 11 пропущенных, что позволяет ей являться второй командой в стране по результативности.



Шахтер U-19





«Шахтер» U-19 попал в 1/16 финала турнира через второе место в группе. Стоит отметить, 1/16 финала является предварительным раундом плей-офф: его победители присоединятся к восьми победителям групп из пути Лиги чемпионов. В 1/16 финала судьбу противостояний решает один матч, начиная с 1/8 финала, команды будут проводить уже по два поединка. В группе «горняки» играли против сверстников из «Реала», «Селтика» и «РБ Лейпцига». Всего в группе донецкий клуб забил 6 голов и пропустил 10 мячей, причем 6 «Шахтеру» всунул «Реал».

С 10 очками команда расположилась на второй позиции. В национальном чемпионате «Шахтер» U-19 идет третьим, пропустив вперед сверстников из «Руха» и киевского «Динамо». В активе «горняков» 29 очков после 12 туров. Всего за 12 игры подопечные Оскара Ратулутры забили 37 голов и пропустили всего 7.

Сборы юниоры донецкого клуба провели вместе с основной командой в Турции. Во время подготовки команда провела 7 товарищеских матчей (2 победы, 2 ничьих и 3 поражения) при разнице мячей 11:8. Ратулутра заявил, что не стоит делать выводы по сборам, а только официальная встреча покажет, насколько действительно готова команда.

Важно учитывать то, что в противостоянии с хорватским клубом «горняки» могут столкнуться с привычной для украинских клубов проблемой на ранних стадиях плей-офф еврокубков: отсутствие игрового тонуса после длинного зимнего перерыва.



Прогноз на противостояние



Все-таки, молодежная команда «Шахтера» является одной из сильнейших в Украине. «Горняки» неплохо показали себя и на групповом этапе, проиграв только «Реалу». Да и учебно-тренировочные сборы с основной команды явно пошли на пользу юниорам. Считаем, что «Шахтер» как минимум не проиграет в основное время поединка. Нашей ставкой будет X2 за коэффициент 2.00.

Среда, 8 февраля