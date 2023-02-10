РАТУЛУТРА: «Все в Шахтере U-19 расстроены поражением от Хайдука»
Главный тренер юношей «Шахтера» пояснил неудачу в игре с хорватами
Главный тренер «Шахтера» U-19 Оскар Ратулутра прокомментировал поражение в матче 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА от хорватского клуба «Хайдук» U-19 (0:1):
«Все огорчены, потому что нам не удалось пройти в следующий раунд. Я считаю, у нас были все шансы пройти дальше. Но нам не удалось этого сделать. Все ребята и команда огорчены.
Я считаю, что ребята на протяжении всего матча старались добыть победу, но нам не удалось этого добиться, и ребята разочарованы. Мы будем их поддерживать и двигаться дальше.
Была равная игра. Играли два равные команды, и одна из них победила. 21 февраля у нас уже официальная игра с «Минаем» в чемпионате Украины U-19, будем к ней готовиться».
События матча
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