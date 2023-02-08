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Хайдук Сплит U19
08.02.2023, FT 1 : 0
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08 февраля 2023, 22:40 | Обновлено 08 февраля 2023, 23:21
405
0

Хайдук U-19 – Шахтер U-19 – 1:0. Поражение в Хорватии. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА

08 февраля 2023, 22:40 | Обновлено 08 февраля 2023, 23:21
405
0
Хайдук U-19 – Шахтер U-19 – 1:0. Поражение в Хорватии. Видео гола и обзор
ФК Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» U-19 проиграл в Хорватии и вылетел из Юношеской лиги УЕФА.

В среду, 8 февраля, состоялся матч 1/16 финала турнира между хорватским «Хайдуком» U-19 и донецким «Шахтером» U-19. Команды играли на стадионе «Полюд» в Сплите.

Хозяева забили единственный гол на 82-й минуте, когда защитник Лука Вушкович подключился к атаке и отличился ударом головой в дальний угол ворот горняков.

Юношеская лига УЕФА

1/16 финала, 8 февраля. Сплит (Хорватия)

Хайдук U-19 (Хорватия) – Шахтер U-19 (Украина) – 1:0

Гол: Лука Вушкович, 82.

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Вушкович, 82 мин.

События матча

90’
Игрок команды Шахтер Донецк U19 получает красную карточку.
81’
ГОЛ ! Мяч забил Luka Vuskovic (Хайдук Сплит U19).
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Шахтер U-19 проиграл в Хорватии и вылетел из Юношеской лиги УЕФА
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Источник Sport.ua
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