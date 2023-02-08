Жирная точка на сборах. Шахтер напоследок разгромил Сараево в Турции

Каждый тренировочный процесс рано или поздно подходит к своему завершению перед началом проведения официальных матчей. Нынешний зимний период на сборах в Турции для донецкого «Шахтера» сопровождался не только новостями о 100-миллионном трансфере Михаила Мудрика в лондонский «Челси», но и необходимостью усердно работать на тренировках, которые иногда дополнялись товарищескими матчами. Правда, ни в одном из четырех до этого «горняки» не праздновали победу, поэтому последний – против боснийского «Сараево» – имел для команды Игоря Йовичевича большое значение.

Хорватский специалист осознавал приближение завершения тренировочного процесса, поэтому с первых минут на поле мы увидели тех футболистов, которые, скорее всего, вскоре сыграют против французского «Ренна» в предварительном раунде плей-офф Лиги Европы УЕФА. И, как выяснилось по ходу игры, именно в этом составе «оранжево-черные» выглядят наиболее мощно на сегодняшний день.

Фактически ничего не удавалось сделать футболистам Мирзы Варесановича на чужой половине поля уже с первых минут, хотя кое-где защита дончан была готова самостоятельно устроить панику у ворот Анатолия Трубина, да и сам голкипер под занавес первого тайма опасно ошибся во время игры ногами на короткую дистанцию. Однако ни в том случае, ни в моменте с ударом бразильца Ренана, знакомого нам по выступлениям в составе «Львова» и «Колоса», на 11 минуте так ничего хорошего и не вышло для команды гостей.

А вот «Шахтер» свой контроль мяча на чужой половине поля превратил в изящный забитый мяч усилиями Тараса Степаненко и его дальнего выстрела с отскока перед чужим штрафным в левую девятку. Вскоре после того эпизода Зубков вновь, как и во время первой голевой атаки, обеспечил активность на правом фланге, отобрал мяч у Балты, а рикошет удачно пришелся на ногу Траоре в центре чужих владений. Переиграть голкипера буркинийцу не вызвало трудностей, а вот заставить мяч обойти перекладину в завершение тайма ударом с левого фланга штрафной оказалось более сложной задачей.

Хотя к тому моменту счет в пользу «Шахтера» был уже 3:0 по итогу передачи Бондаренко на Судакова примерно в ту же зону, откуда вскоре будет наносить собственный удар Лассина. Никаких вопросов к команде Йовичевича по игре в атаке в первом тайме не возникало, и если бы она не начала позволять себе возникновение ошибок возле собственного штрафного, эти 45 минут можно было бы считать идеальными.

Во второй половине встречи хорватский наставник еще долго не менял своих исполнителей стартового состава, что исключительно подталкивало нас к мысли, что максимально схожую обойму мы увидим и в игре против «Ренна». А «горняки» тем временем продолжали сводить защиту соперников с ума, и на 54 минуте Судаков, Бондаренко и Траоре закрутили возле штрафной такой розыгрыш мяча, что Лассина в итоге перекатами обыгрывал голкипера под пустые ворота.

Только после этого со стороны «Сараево» и украинского коллектива начали происходить замены, однако сама игра потеряла любой настрой. Методический розыгрыш мяча мало кого мог привлечь, а большой ротации от Йовичевича так и не произошло, поэтому сами игроки предпочли где-то придержать лишние силы на еврокубковую дуэль.

Первый матч против французского «Ренна» донецкий «Шахтер» сыграет 16 февраля, в 19:45.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Сараево» - 4:0

Степаненко, 28, Траоре, 32, 55, Судаков, 36

Сербечич, 17

«Шахтер»: Трубин – Михайличенко (Топалов, 65), Матвиенко, Бондарь, Конопля (Козик, 71) – Степаненко, Бондаренко – Судаков (Джурасек, 69), Криськив, Зубков – Траоре (Сикан, 77).

«Сараево»: Сахинович – Врсаевич, Сербечич, Мартынович – Аврамовски, Балта, Салчин, Варешанович – Жилькич, Ренан, Кьеремех.

Стадион: «Mardan Sports Complex» (Анталья, Турция).

ШАХТЕР - САРАЕВО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 8°C