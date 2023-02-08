Товарищеские матчи
08.02.2023, FT 4 : 0
Украина. Премьер лига08 февраля 2023, 20:23 | Обновлено 08 февраля 2023, 20:38
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Шахтер – Сараево – 4:0. Супергол Степаненко. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного 8 февраля в Турции
08 февраля 2023, 20:23 | Обновлено 08 февраля 2023, 20:38
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В среду, 8 февраля, донецкий «Шахтер» провел контрольный поединок на учебно-тренировочнах сборах в Турции.
Соперником «горняков» в Белеке был клуб «Сараево» из Боснии и Герцеговины.
Подопечные Игоря Йовичевича отгрузили оппонентам 4 мяча в последнем матче на сборах. Красивый гол забил Тарас Степаненко.
Товарищеский матч, 8 февраля, Белек (Турция)
Шахтер (Украина) – Сараево (Босния и Герцеговина) – 4:0
Голы: Степаненко, 28, Траоре, 32, 55 Судаков, 36.
Видеообзор матча
Полная видеозапись матча
События матча
55’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Шахтер Донецк.
36’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Шахтер Донецк.
33’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Шахтер Донецк.
28’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Шахтер Донецк.
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