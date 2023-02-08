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Шахтер Донецк
08.02.2023, FT 4 : 0
Сараево
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Украина. Премьер лига
08 февраля 2023, 20:23 | Обновлено 08 февраля 2023, 20:38
739
0

Шахтер – Сараево – 4:0. Супергол Степаненко. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного 8 февраля в Турции

08 февраля 2023, 20:23 | Обновлено 08 февраля 2023, 20:38
739
0
Шахтер – Сараево – 4:0. Супергол Степаненко. Видео голов и обзор матча
ФК Шахтер Донецк

В среду, 8 февраля, донецкий «Шахтер» провел контрольный поединок на учебно-тренировочнах сборах в Турции.

Соперником «горняков» в Белеке был клуб «Сараево» из Боснии и Герцеговины.

Подопечные Игоря Йовичевича отгрузили оппонентам 4 мяча в последнем матче на сборах. Красивый гол забил Тарас Степаненко.

Товарищеский матч, 8 февраля, Белек (Турция)

Шахтер (Украина) – Сараево (Босния и Герцеговина) – 4:0

Голы: Степаненко, 28, Траоре, 32, 55 Судаков, 36.

Видеообзор матча

Полная видеозапись матча

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Шахтер Донецк.
36’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Шахтер Донецк.
33’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Шахтер Донецк.
28’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Шахтер Донецк.
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товарищеские матчи Сараево Шахтер Донецк Игор Йовичевич учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Лассина Траоре Георгий Судаков Тарас Степаненко видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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