Шахтер Донецк

В среду, 8 февраля, донецкий «Шахтер» провел контрольный поединок на учебно-тренировочнах сборах в Турции.

Соперником «горняков» в Белеке был клуб «Сараево» из Боснии и Герцеговины.

Подопечные Игоря Йовичевича отгрузили оппонентам 4 мяча в последнем матче на сборах. Красивый гол забил Тарас Степаненко.

Товарищеский матч, 8 февраля, Белек (Турция)

Шахтер (Украина) – Сараево (Босния и Герцеговина) – 4:0

Голы: Степаненко, 28, Траоре, 32, 55 Судаков, 36.

Видеообзор матча

Полная видеозапись матча