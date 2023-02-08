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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
08.02.2023 16:30 - : -
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Украина. Премьер лига
08 февраля 2023, 09:14 | Обновлено 08 февраля 2023, 09:17
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Шахтер – Сараево. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Времени до возобновления еврокубков в обрез, а побед на сборах все еще нет

08 февраля 2023, 09:14 | Обновлено 08 февраля 2023, 09:17
240
0
Шахтер – Сараево. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ФК Шахтер Донецк

В среду, 8 февраля, в Белеке на стадионе «Susesi Sports Complex» состоится товарищеский матч по футболу, в котором сыграют донецкий «Шахтер» и боснийский «Сараево». Стартовый свисток рефери прозвучит в 16:30 по киевскому времени.

Шахтер


Донецкий «Шахтер» под руководством хорватского специалиста Игора Йовичевича проводит уже второй сбор в этом сезоне, однако вновь «оранжево-черные» вынуждены мириться с расставанием с ключевыми футболистами. И пусть этой зимой, в отличии от прошлогоднего весеннего периода, команду не покидало множество легионеров, однако переход нападающего Михаила Мудрика в лондонский «Челси» еще будет какое-то время сказываться непосредственно на игровых характеристиках всей команды. В частности, во время текущей подготовки «горнякам» в чем-то действительно не хватает яркого лидера на футбольном поле, который был бы способен в решающие моменты влиять на результаты поединков.

Как итог, «Шахтер» до сих пор не одержал ни одной победы в контрольных поединках в Турции, хотя в отдельных случаях достаточно близко подходил к достижению данных результатов. В том числе, яркой получалась последняя игра против словенского «Марибора» с восьмью забитыми мячами на обе команды (4:4). А вот в случаях с играми против «Копера» и «Лудогорца» (дважды по 2:2) «Шахтеру» наоборот пришлось вырывать ничейный исход на последних минутах. Это положительно говорит о характере команды Йовичевича, однако конец тренировочных сборов стремительно приближается, а вместе с ним – игры против французского «Ренна» в предварительном раунде плей-офф Лиги Европы УЕФА, поэтому пора бы и побеждать.

Сараево


История столичного боснийского футбольного клуба «Сараево» началась в 1946 году и насчитывает уже не одно десятилетие непростого, равно как и для всей страны, пути. Один из крупнейших коллективов своей страны дома имеет стадион вместимостью в 36,5 тыс. болельщиков, а также довольно солидный зал славы, в котором имеются как титулы чемпионов Югославии (1966/67, 1984/85), так и главные трофеи независимой страны (1998/99, 2006/07, 2014/15, 2018/19 и 2019/20). Благодаря этим «золотым» медалям команда неоднократно выступала в еврокубках, однако существенных успехов на международной арене не имела.

Однако в своем нынешнем состоянии коллектив Мирзы Варесановича навряд ли сможет навязать серьезную конкуренцию в битве за место в квалификации как Лиги чемпионов, так и Лиги конференций УЕФА. Такие команды как «Зрински», «Широки Бриег», «Борац» и «Железничар» нынче куда чаще находятся на слуху, что находит подтверждение и в текущей турнирной таблице местного национального первенства. Состав у боснийского коллектива также достаточно скромный, а наиболее дорогим футболистом является бразильский форвард Ренан, которого украинский болельщик может помнить по выступлениям за «Львов» и «Колос» в относительно недавнем прошлом. З другой стороны, «Сараево» – опытный коллектив, состоящий из возрастных исполнителей, и потому является прекрасным соперником для контрольной игры.

Ориентировочные составы


«Шахтер»: Трубин – Михайличенко, Ракицкий, Бондарь, Гочолейшвили – Степаненко, Бондаренко – Судаков, Крыськив, Зубков – Траоре.

«Сараево»: Сахинович – Томашевич, Трако, Алисах, Мулалич – Джоканович, Абубакар – Шулич, Варесанович, Аврамовски – Катакович.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке коллектив Игора Йовичевича переиграет соперников. Нашей ставкой будет позиция – «Шахтер» победит с коэффициентом 1.49 по линии Parimatch.

8 февраля, среда

«Шахтер» – «Сараево»
Белек. «Susesi Sports Complex». 16:30
Прямая ТВ-трансляция – YouTube-канал «Шахтера»
ШАХТЕР – САРАЕВО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 2:0
Parimatch
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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