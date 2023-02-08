Шахтер – Сараево. Текстовая трансляция матча

В среду, 8-го февраля, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и боснийский «Сараево». Матч пройдет в Белеке (Турция), на поле стадиона «Regnum Carya Golf & Spa Resort», начало в 16:30.

Коллектив Игора Йовичевича завершил подготовительный цикл в Турции, и теперь «горнякам» остается сыграть заключительный контрольный матч перед возобновлением выступления в еврокубках. «Шахтер» завершит программу тренировок игрок против боснийского «Сараево», по итогам которой будет стараться одержать первую победу на турецких полях со времен начала тренировочных сборов. До этого донецкий коллектив трижды подряд сводил игру к ничьей и один раз проигрывал.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Сараево», за которой можно следить в украинской версии сайта.