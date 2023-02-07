Украина. Премьер лига07 февраля 2023, 10:40 | Обновлено 07 февраля 2023, 10:49
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Шахтер Донецк – Сараево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча
07 февраля 2023, 10:40 | Обновлено 07 февраля 2023, 10:49
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В среду, 8 февраля, донецкий «Шахтер» проведет контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Соперником «горняков» станет «Сараево» из Боснии и Герцеговины.
Матч состоится в Белеке и начнется в 16:30 по киевскому времени.
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