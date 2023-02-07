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Украина. Премьер лига
07 февраля 2023, 10:40 | Обновлено 07 февраля 2023, 10:49
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0

Шахтер Донецк – Сараево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию товарищеского матча

07 февраля 2023, 10:40 | Обновлено 07 февраля 2023, 10:49
150
0
Шахтер Донецк – Сараево. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

В среду, 8 февраля, донецкий «Шахтер» проведет контрольный поединок на учебно-тренировочном сборе в Турции.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Соперником «горняков» станет «Сараево» из Боснии и Герцеговины.

Матч состоится в Белеке и начнется в 16:30 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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