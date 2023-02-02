Цуренко обыграла россиянку, Шахтер сыграл вничью с Марибором
Главные новости за 1 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 1 февраля.
1. Повесила баранку. Цуренко обыграла россиянку на турнире в Таиланде. Украинка выиграла у Анны Калинской в трех сетах в Хуахине.
2. Фестиваль ярких голов. Шахтер сыграл вничью с 8 мячами против Марибора. Команда Игоря Йовичевича разбила защиту соперников до перерыва, но во втором тайме имела проблемы.
3. Ман Юнайтед снова обыграл Ноттингем Форест и вышел в финал Кубка лиги. В финале красные дьяволы из Манчестера сыграют против сорок из Ньюкасла.
4. Будивельник вырвал победу у финского клуба в очень важной игре Кубка Европы. Киевский клуб одолел «Карху Баскет» с разницей в три очка со счетом 65:62.
5. Шаг на первое место. Прометей удержал победу над Ховентудом. Слобожанский клуб стал единоличным лидером группы А Еврокубка.
6. Моуриньо в шоке. Рома сенсационно проиграла Кремонезе в 1/4 финала Кубка. В полуфинале Кубка Италии «Кремонезе» сыграет с «Фиорентиной».
7. Страсбург с Соболем разгромно проиграл Ренну, ПСЖ с Месси обыграл Монпелье. 1 февраля состоялись 10 матчей чемпионата Франции по футболу.
8. Разгром по-мюнхенски. Бавария уверенно обыграла Майнц в Кубке Германии. 1 февраля состоялись два матча 1/8 финала Кубка Германии по футболу.
9. С голами Рафиньи и Левандовски. Барселона выиграла 8-й матч подряд. Каталонская команда обыграла «Бетис».
10. Новая проблема Бущана. Вратарь Динамо перенесет операцию на спине. Игрок пропустит 4-6 недель.
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