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Чемпионат Испании
Бетис
01.02.2023, FT 1 : 2
Барселона
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Испания
02 февраля 2023, 00:28 | Обновлено 02 февраля 2023, 01:28
139
0

С голами Рафиньи и Левандовски. Барселона выиграла 8-й матч подряд

Каталонская команда обыграла «Бетис»

02 февраля 2023, 00:28 | Обновлено 02 февраля 2023, 01:28
139
0
С голами Рафиньи и Левандовски. Барселона выиграла 8-й матч подряд
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 1 февраля, состоялся матч отложенного 17-го тура чемпионата Испании по футболу между «Бетисом» и «Барселоной». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу каталонского клуба.

Счет в матче открыл Рафинья на 65-й минуте игры. Вскоре звездный польский форвард Роберт Левандовски удвоил преимущество «сине-гранатовых».

На 85-й минуте «Бетису» все-таки удалось поразить ворота лидера чемпионата Испании. Правда, был забил автогол – «отличился» Жюль Кунде.

Интересно, что «Барселона» выиграла 8-й матч подряд, а беспроигрышная серия каталонцев длится уже 13 поединков. Сейчас «сине-гранатовые» являются лидерами Ла Лиги, имея в своем активе 50 очков после 19 игр.

Чемпионат Испании по футболу. 17-й тур

Ла Лига. 1 февраля

Бетис – Барселона – 1:2

Голы: Кунде, 85 (автогол) – Рафинья, 65, Левандовски, 80

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Источник Sport.ua
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