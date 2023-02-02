С голами Рафиньи и Левандовски. Барселона выиграла 8-й матч подряд
Каталонская команда обыграла «Бетис»
В среду, 1 февраля, состоялся матч отложенного 17-го тура чемпионата Испании по футболу между «Бетисом» и «Барселоной». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу каталонского клуба.
Счет в матче открыл Рафинья на 65-й минуте игры. Вскоре звездный польский форвард Роберт Левандовски удвоил преимущество «сине-гранатовых».
На 85-й минуте «Бетису» все-таки удалось поразить ворота лидера чемпионата Испании. Правда, был забил автогол – «отличился» Жюль Кунде.
Интересно, что «Барселона» выиграла 8-й матч подряд, а беспроигрышная серия каталонцев длится уже 13 поединков. Сейчас «сине-гранатовые» являются лидерами Ла Лиги, имея в своем активе 50 очков после 19 игр.
Чемпионат Испании по футболу. 17-й тур
Ла Лига. 1 февраля
Бетис – Барселона – 1:2
Голы: Кунде, 85 (автогол) – Рафинья, 65, Левандовски, 80
FULL TIME!!!!!! #BetisBarça pic.twitter.com/mJ3c5DGQtV— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 1, 2023
94' ⏱⚽️ Full time.— Real Betis Balompié (@RealBetis_en) February 1, 2023
💚🖤 #RealBetisBarça 1-2 🟡🟡#BetisDay pic.twitter.com/eqQbILM5K9
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