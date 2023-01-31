1 февраля на «Бенито Вильямарин» пройдет матч 17-го тура Примеры, в котором «Бетис» встретится с «Барселоной». Старт поединка запланирован на 21:00 по европейскому времени.

Бетис

Команда при нынешнем наставнике, Мануэле Пеллегрини, прогрессировала оба предыдущих сезона. В итоге в прошлой темпораде она выиграла долгожданный трофей, кубок страны, в сочетании с выходом в плей-офф Лиги Европы и 5-м местом в Примере. Казалось, что в новой темпораде «огурцы» могут подняться еще и побороться за право сыграть в Лиге чемпионов следующей осенью. Но по-настоящему убедительно «бетикос» смотрелись только на старте, с 5-ю победами в 6 турах. Достаточно сказать, что за все остальное время они выиграли меньше матчей. Нестабильность осталась и после длительного перерыва, зимой. Да, победили «Райо Вальекано», причем на выезде. Но при этом была до этого нулевая ничья дома с «Атлетико», а после - «сухое» поражение «Эспаньолу». Из кубка и Суперкубка клуб вылетал, пусть и по пенальти. И только с «Хетафе» получилось вымучить победу - с единственным мячом с пенальти на 86-й минуте.

Барселона

Клуб очень долго и мучительно искал свою игру. Спасителя видели в Хави, но тот не спешил становиться чем-то типа «нового Гвардиолы». В том числе и в нынешнем сезоне, когда «сине-гранатовые» повторно вылетели из Лиги чемпионов уже после группового раунда. Но постепенно ситуация менялась, и доказательством этого стала победа в Суперкубке. Да, это так себе трофей, но в прошлой темпораде не было выиграно вообще ничего! К тому же в решающем поединке обыграли главного врага, мадридский «Реал». Параллельно продолжалась серия побед и в Примере, и в кубке, где за счет единственного гола Дембеле выбыли в четвертьфинале «Сосьедад». Так же, 1-0, обыграли на выходных и «Жирону».

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне клубы обменялись гостевыми победами. В этом они пересеклись в Суперкубке, и «Барселона» выиграла только по пенальти.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут только победы гостей из Каталонии. Но, с учетом того, как прагматично играют клубы в последние годы, стоит использовать «тотал меньше 2,5 голов» с коэффициентом - 2,09 по Parimatch.